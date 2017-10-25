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Aziz Yıldırım'a 1 yıl,Işık Eyigüngör'e ise 9 ay ceza istendi

  Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan bayan basketbol maçında  kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddian

25 Ekim 2017 20:25

 

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan bayan basketbol maçında  kulübün başkanı Işık Eyigüngör\'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, \"Kasten yaralama\" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede, Yıldırım\'a karşılık veren Işık Eyigüngör hakkında da, \"kasten yaralamaya teşebbüs\" suçundan da 9 aya kadar hapis cezası istendi.

 

Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe Spor Kulüpleri arasında oynanan basketbol maçında iki kulübün başkanları arasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede her iki kulübün başkanları hakkında ceza istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianmede, Aziz Yıldırım\'ın Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda rakip kulübün Başkanı Işık Eyigüngör\'e fiili müdahalede bulunduğu belirtildi. İddianamede, Işık Eyigüngör\'ün de karşılık verdiği ancak fiili müdahalede bulunamadığı anlatıldı.

YILDIRIM İÇİN 1 YIL, EYİGÜNGÖR İÇİN DE 9 AY HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şüphelilerin dosyasının uzlaştırma kapsamında bulunması dolayısı ile Uzlaştırma Bürosu\'n gönderildiği, ancak tarafların uzlaşmayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, Aziz Yıldırım\'ın, \"kasten yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör\'ün de, \"kasten yaralamaya teşebbüs\" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, yargılama sonucu şüpheliler hakkında hüküm kurulması durumunda, her iki şüphelinin de 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\'un 18. maddesi kapsamında seyirden men edilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU ?

Bu yıl 7 Mayıs tarihinde oynanan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde iki tarafın başkanları arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı.Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine de taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

 

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