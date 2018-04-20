Aziz Yıldırım: Yaşananlar 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı derbinin ardından açıklama yaptı. Yıldırım, yaşananları 3 Temmuz olaylarının devamı olarak tanımladı.

Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün tüm Türkiye’nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının 'maç tatili' için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum.

Volkan Demirel’e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya’nın, Vodafone Arena’da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal’a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi?

Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur.

Bütün uyarılara rağmen, tüm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır.

Finale kalmanın, şampiyonluğa olan inancı sağlayacağından şüphe yokken, bunları yapanlara Fenerbahçe taraftarı demek hakarettir. Bir süredir, sosyal medya aracılığıyla taraftar görünümlü troller üzerinden başlayan bu kirli oyunun 2. perdesine bugün geçilmiştir.

İkazlara rağmen herhangi bir müdahalenin gerçekleşmemesi; farklı bir akıl oyunu olduğunun altını çizmekte, her şeyi apaçık ortaya koymaktadır. Fenerbahçe’nin başarısız olması için her türlü aşağılık, kirli kumpası yapabilecek oluşumun varlığına stadımızda şahit olduk.

Bugün yaşanan olayları asil, kahraman ve sağduyulu Fenerbahçe taraftarına mâl etmek; bu manipülasyona alet olmak, yürütülmekte olan algı operasyonun bir parçası olmaktan başka bir şey değildir.

Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Fenerbahçe, üzerinde oyun oynanacak bir kulüp değildir. Daha önce bu tarz oyunlara nasıl izin vermediysek, yine aynı duruşu, dimdik sergileyeceğiz. Bu böyle bilinsin.

Bütün yaşananların farkında olduğumuzu, oynanan senaryoyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız."