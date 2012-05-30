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Aziz Yıldırım, hastaneye yatacak

Davanın 17. duruşması yarın yine Çağlayan Adliyesi'nde görülecek ancak Aziz Yıldırım katılamayacak

30 Mayıs 2012 01:14

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle şike davasının yarın yapılacak 17. duruşmasına katılamayacak. Yıldırım'ın 30 Mayıs Çarşamba gününü hastanede geçireceği öğrenildi.

"Futbolda şike" iddiaları üzerine aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın 16. duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Sabah 09.00'da başlayan duruşma, 18:30 sularında sona erdi...
 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın pankreas tahlillerinin sonucunda değerler yüksek çıktı. Bu nedenle de sarı-lacivertli kulübün başkanı yarınki duruşmaya katılmayıp hastanede yatacak.
 
Konu ile ilgili FB TV'ye açıklama yapan Aziz Yıldırım'ın avukatı Şeref Dede "Başkanımız Aziz Yıldırım'ın pankreas ile ilgili tahlilleri çıktı. Durum maalesef ciddi. Ancak başkan güçlü" dedi.
 

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