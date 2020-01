Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için bir araya geldi

Fenerbahçe\'nin yeni forma göğüs sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu oldu

Aydınlar: \"Sonuçta bu sponsorluk konusunda sorulacak \"Neden ve Nasıl?\" sorularının yanıtı tek bir kelimedir: O tek kelime Fenerbahçemiz\'dir\"

\"Ortak sevdamız olan Fenerbahçemizi maddi anlamda güçlendirmek, rakipleri ile mücadelede güçlü olmasını sağlamak maddi imkanı olan her Fenerbahçelinin görevidir\"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar bir araya gelerek Acıbadem Sağlık Grubu\'nun forma sponsorluğu anlaşmasını imzaladılar.

Bir dönem başkanlık yarışında da karşı karşıya gelen iki yönetici, sponsorluk anlaşmasını el sıkışırken çekilmiş fotoğraflarla bildirdiler.

Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün bu sponsorluk ile ilgili uzun süren görüşmeler yaptığını ve neticede değer itibariyle bugüne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan biri olduğunu ifade etti.

Yıldırım ayrıca, Fenerbahçe\'de görev bilincinin en üst düzeyde olduğunu, asıl olanın gönüllülük olmakla birlikte görev verildiğinde hiçbir Fenerbahçelinin görevden kaçmayacağını bu bağlamda değerlendirildiğinde Mehmet Ali Aydınlar\'ın göreve davet edildiğinde kendisinin de bu görevden kaçmayarak Fenerbahçe\'ye önemli bir görevi ifa ettiğine dikkat çekti.

Fenerbahçe\'de yerine getirilmesi lazım gelen bir görev olduğunda söz konusu görevi hiç düşünmeden yerine getirmenin her Fenerbahçeli\'nin ortak bilinci olduğunu belirten Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da duygularını ve görüşlerini şöyle açıkladı;

\"Acıbadem Sağlık Grubu ile ülkemizin en büyük camiası Fenerbahçe Spor Kulübü arasında bu sezon devre arasından itibaren başlamak üzere uzun yıllar sürmesini umduğumuz bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Bugünden itibaren Fenerbahçe Futbol Takımı\'nın göğüs sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu olacak.

Hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe, sadece takımların, sporcuların, teknik adamların şampiyonluklar için mücadele ettiği bir kulüp değildir. Aynı zamanda birlik beraberlik içinde ortak amaçlar için hareket eden büyük bir camiadır. Ortak sevdamız olan Fenerbahçemizi maddi anlamda güçlendirmek, rakipleri ile mücadelede güçlü olmasını sağlamak maddi imkanı olan her Fenerbahçelinin görevidir. Kulüplerin ekonomik sorunlar ile boğuştuğu bu ortamda bir Fenerbahçeli olarak kulübümüze maddi destek sağlamayı bir görev olarak telakki etmekteyim.

Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçemiz, çok fazla değeri bir araya getiren farklı bir yapıdır. Fenerbahçe hepimizin şampiyonluklardan, kupalardan fazla bu değerler için sevdiği tutkuyla bağlandığı bir olgudur. Rahmetli İslam Çupi üstadımızın kaleme aldığı gibi \"Fenerbahçe\'nin adı konulamayan büyüklüğü\" bu değerlerden gelir.

Bu değerler içinde en çok önem verdiklerimizin başında da \"görev bilinci\" gelir.

Fenerbahçemiz söz konusu olduğunda, bu renklere gönül vermiş, diğerleri arasından sarı-lacivertli renkleri seçmiş herkesin çok iyi bildiği ve yaşamlarına yansıttığı özel bir durum yaşanır. Fenerbahçe bir görev verirse bu hiç tereddüt etmeden, düşünmeden yerine getirilir. Çünkü, hepimiz şunu gayet net biliriz. Bu renklere, bu armaya, bu formaya destek, her şeyden önce gelir. Sarı Lacivertli renkler çağırdığında bekletilmez.

Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olduğum ilk günden itibaren Fenerbahçe\'ye her anlamda koşulsuz destek olmak konusundaki kararlılığımın bir parçası olarak, sponsorluk konusu gündeme geldiği anda şu sözü söyledik: \"Fenerbahçe formasında yer almak, şahsımın temsil ettiği kurumumuzun tüm paydaşlarının göğsünü kabartır, gurur, onur verir.\"

Sonuçta bu sponsorluk konusunda sorulacak \"Neden ve Nasıl?\" sorularının yanıtı tek bir kelimedir: O tek kelime Fenerbahçemiz\'dir.

