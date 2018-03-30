Aziz Yıldırım ve Ali Koç seçim sloganlarını açıkladı; Yıldırım'ın sloganı sosyal medyada TT oldu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından, seçim sloganı #RuhumuzBir Türkiye'de Twitter'da TT (Trending Topic) listesinde üst sıralarda yer aldı.

Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından gazetecilere konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ise başkanın ses getirecek "mega" bir projesi olduğunu söyledi.

Mosturoğlu, "Tüm illeri kapsayan bir proje. Başkan Aziz Yıldırım, Projeyle ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapacak. Gerçekten bugünün güncel konularını içeren, üzerinde çok kafa yorulup tartışılması gereken bir proje" dedi.

"İkiye bölünme doğrudan Ali Bey'le ilgili değil"

Fenerbahçe Asbaşkanı, Başkan Yıldırım'ın daha önce yaptığı "Taraftarlar ikiye bölündü, sosyal medyada uzun süredir güdümlü hesaplar sayesinde başlamış olan gerginlik artık sokağa yansımaya başladı. Ali Koç'u tebrik ediyorum, 3 Temmuz'da başarılamayan ayrışma şimdi başarıldı" açıklamalarının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

"İkiye bölünme doğrudan Ali Bey'le ilgili değil. Reina saldırısının olduğu gece Fenerbahçe'ye de sosyal medya üzerinden bir saldırı oldu. Cumhuriyet Savcılığına o süreç yansıtıldı. O hesapların FETÖ'yle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bu hesapların sayısı çoğaldı.

"Taraftarımız da onları Fenerbahçeli hesaplar olarak görüp onlar üzerinden iletişim kurduklarında, farkında olmadan bir yapının çalışmasına katkıda bulunuyor. Bu Cumhuriyet Savcılığının dosyalarıyla ispatlanmış bir şey. Biz yoksa Ali Bey'in adaylığıyla ilgili bir şey demedik."

Fenerbahçe'de daha önce başkan adaylığını açıklayan Ali Koç da İstanbul ve Ankara'dan sonra bugün de TSİ 20.00'de İzmir'de kongre üyeleriyle buluşacak.

Ali Koç'un kampanya ekibi de sosyal medya hesaplarında #TamZamanıŞimdi ve #KalplerBeraber etiketlerini kullanıyor.