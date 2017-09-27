Aziz Yıldırım, Sapanca'da dostlarıyla buluştu

Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Sakarya\'nın Sapanca İlçesi\'ne gelerek dostları ve bazı iş adamları ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sabah saatlerinde Sapanca\'ya geldi. Başkan Aziz Yıldırım, Green Blue Restoran\'da Yurt Partisi Genel Başkanı eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan başta olmak üzere Sapancalı dostları ve iş adamları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya eski İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı ve Sakaryaspor eski yöneticisi Cihan Yıldıran da katıldı. Fenerbahçe\'nin Sapancalı kongre üyelerinin de yer aldığı kahvaltıda önümüzdeki yıl Mayıs ayında gerçekleşecek olan Fenerbahçe olağan kongresi ile ilgili de konuşuldu. Başkan Yıldırım, daha sonra ilçe merkezine gelerek bazı esnafları ziyaret etti. Bir markette uzun süre oturan Yıldırım vatandaşlarla da sohbet etti.

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