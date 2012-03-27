Aziz Yıldırım: Sadece biz yargılanıyor gibiyiz, Trabzonsporlular nerede?

Şike davasında tutuklu yargılanan Aziz Yıldırım, hakime; "Burada sadece biz yargılanıyor gibiyiz, diğerleri nerede? Trabzonlular nerede? 6 ay sonra geleceklerse hiç gelmesinler. Madem öyle burada tüm Türk sporu yargılansın." talebinde bulundu. Yıldırım ayrıca Trabzonsporlu yöneticilerin dinlemelerden haberi olduğunu gösteren tapeleri perşembe günü açıklayacağını açıkladı.

24 Şubat'taki duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, teknik direktör Bülent Uygun, Cemil Turan, Coşkun Çalık, Ömer Ülkü ve Mehmet Yenice'nin, suç vasfının değişme ihtimali göz önüne alınarak tahliyesine karar vermişti.

3 Temmuz 2011'de Türkiye gündemine damgasını vuran şike operasyonunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar şike yapmak, teşvik primi vermek ve suç örgütü oluşturmak suçlarından yargılanıyor.

Şike davasının dün görülen 9. duruşmasında 16 tutuksuz sanık ifade vermişti.

10. Duruşmadan notlar

- İskender: "İki maçla suçlanıyorum. Birisinde sahanın yıldızıydım, diğerinde ise 10 dakika forma giydim."

- Aranın ardından İskender Alın'ın savunmasıyla duruşmaya devam ediliyor.

- Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, kupayla saat 16.00'da Çağlayan'da olacaklar.

- Duruşmaya ara verildi.

- Aziz Yıldırım: Trabzonsporlu yöneticilerin dinlemelerden haberi olduğunu gösteren tapeleri Perşembe günü açıklayacağım.

- Aziz Yıldırım Mithat Halis'e sorular sordu. Ve Mithat Halis de, Fenerbahçe'den kimsenin Sivasspor'a Ankaragücü maçı için bir şey istemediğini söyledi.

- Aziz Yıldırım: Bu dava başka bir dava Perşembe gününü bekleyin. Bu bir şike davası olsaydı ben burada olmazdım. Davada yargılanan herkes gelsin buraya yüzleşelim hesaplaşalım o zaman.

- Aziz Yıldırım: Sadece biz yargılanıyor gibiyiz. 6 ay sonra geleceklerse hiç gelmesinler. Tüm Türk sporu burada yargılansın o zaman.

- Hakim: Bu talebi değerlendireceğiz. Onları da çağıracağız çapraz sorguya burada alalım.

- Aziz Yıldırım: Fenerbahçe dışındakiler neden buraya gelmiyorlar. Trabzonlular neden gelmiyorlar Neredeler onlar?

‘Bu suçlamayı gururuma yediremiyorum’

Fenerbahçe'ye Eskişehirspor'dan transfer olan Sezer Öztürk ise savunmasında, "2011 Eskişehirspor'dayken transfer etmek isteyen birçok takım oldu. Avukat Sami Dİnç ile transferim konusunda konuştum. Bana hiçbir zaman yasadışı bir teklifte bulunulmamıştır. Teşvik iddiası gerçek dışıdır. Bu suçlamayı gururuma yediremiyorum. Her formada akıttığım terin hakkını verdim. Fenerbahçe'ye transfer olmak için Eskişehirspor'dan alacağımdan vazgeçtim" diye konuştu.

Üye hakim Hikmet Şen, Öztürk'e "Ümit Karan'ın size iyi oynama veya kötü oynama telkini oldu mu?" diye sordu. Sezer Öztürk ise, "O kaptanımızdır. Her maçta olduğu gibi aynı konuştu. Son maçlarda dikkatli olmamızı söyledi. Trabzon maçında ne konuştuysa Fenerbahçe maçında da onu konuştu" yanıtını verdi.

‘Bu hayırlı bir dava değil’

Ardından uluslararası menajer Mithat Halis savunmasını yaptı. Sesinin titrediği duyulan Halis, "Hakkımda dava açan savcı benim ifademi dahi almadı. Ciddiye alınmayan insanın ifadesi alınmaz. Beni ciddiye almadılar. 80'de de siyasi davalarda yargılandım. Bu işleri biliyorum. Şimdi şike davasında yargılanmayı kendime yediremiyorum. Bu hayırlı bir dava değil. Suçlama ne? Kim kimi neyle suçluyor? Bileyim de cevap vereyim. Ben 450 futbolcusu olan menajerlik şirketinin ortağıyım. Duyum almışlar. Ne duyumu burada herkes duyum alıyor. Duyum nedir ya ne duyumu? Değil telefon konuşmalarını kapı arkasındaki konuşmalarını dahi kabul ediyorum. Lanet olsun. Bu olaylarla ilgim yok, ayrıca şike de teşvik de yok. Teşvik, şike bahis için olur. Burada öyle bir bağ yok" diye konuştu.

‘Şike davası olsaydı ben yargılanmazdım’

Halis'in savunmasının ardından soru sormak için söz isteyen Aziz Yıldırım, "Herkes gelip iki dakika konuşuyor burada bir biz saatlerce ifade veriyoruz bir biz yargılanıyoruz. Fenerbahçe yargılanıyor. Trabzonsporlular da gelsin. Gazeteler sadece bizi yazıyor. Burada Türk sporu yargılanıyor ise gelsinler yargılansınlar. Bu dava şike davası olsaydı ben yargılanmazdım" dedi.

‘Gelsinler hesaplaşalım’

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı "Herkesi zorla konuşturamayız. Talimat ile ifade alma yasal bir durumdur. Yargılamanın sonunda bir hafta ayıracağız. Talimatla ifadesi alınan sanıklar burada olacaklar. Acele ettiginiz icin bilmiyorsunuz. Çapraz sorgularınız olacak" dedi. Yıldırım ise, "6 ay sonra gelseler ise yaramaz. 6 ay daha yatacağız demektir bu. Gelsinler hesaplaşalım. Benim 103 tane tapem okunsun, bir tane sucum varsa herkesin cezası kadar yatarım. Halis ile Nevzat Şakar konuşurken dinlemeden haberleri varmış gibi konuşuyorlar o tape burada yok. Bende var Perşembe gunü o tapeyi buraya getireceğim" dedi. Yıldırım ardından iddianamede yer alan ve Mithat Halis'in Trabzonsporlu yönetici Nevzat şakar ile konuşmalarını içeren tapelerini okudu.Tapeler ile ilgili açıklamalarda bululunan Halis, "Ne Fenerbahçe ne Trabzon şike ve teşvik primi amaçlı benim oyuncularım icin bir girişimde bulunmadı" diye konuştu.