Ümit Karan: Bir G.Saraylı olarak F.Bahçe'nin şampiyon olmasını asla istemem

''Futbolda şike'' davasının tutuksuz sanığı eski futbolcu Ümit Karan, ''Galatasaraylı olarak hiçbir zaman Fenerbahçe'nin şampiyon olmasından yana değilim'' dedi.

Çağlayan'daki özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ifade veren tutuksuz sanık Ümit Karan, 17 yıl profesyonel olarak futbol oynadığını belirterek, böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmanın hiç hoş olmadığını ve kendisini şaşırttığını belirtti.

Hem futbolcu olarak, hem de şahıs olarak Fenerbahçe Kulübüne uzak bir insan olduğunu dile getiren Karan, ''Kaldı ki bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin şampiyon olmasından yana değilim. Ayrıca telefon konuşmalarımda para almış ya da vermiş gibi ifadelerim hiç olmadı. Böyle bir şey olsa hayatım boyunca verdiğim başarıları, mücadeleyi yok sayarım. Hiçbir zaman bu tür suçlamalara (şike) hayatım boyunca bulaşmadım'' şeklinde konuştu.

Karan, şike yapıldığı iddia edilen Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında teknik direktör olan Bülent Uygun'a kendisini oynatmadığı için isyan ettiğini anlatarak, ''Telefon konuşmalarımda özellikle demişimdir 'her iki takımı da yeneceğiz'. Bu suçlamalarla karşı karşıya kalınca şaşırdım. Fenerbahçe ile bir bağlantım olmadığını çok net söyleyebilirim'' ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci'nin, ''Tutuklu sanık Ali Kırat ile ilişkini açıklar mısın?'' sorusuna Karan, Ali Kıratlı'yı 15 yıldır tanıdığını ve aralarında ağabey-kardeş ilişkisinin bulunduğunu kaydetti.

Karan, Ali Kıratlı'yı futbolu seven biri olarak bildiğini ifade ederek, ''Bana saat hediye etmişti. Ancak bunda bir art niyet aramadım, hiç farklı düşünmedim. Hatta bana emniyette bir telefon konuşmamda geçen bir ifadeyi sordular. O ifade de 'Fenerbahçe'yi görüyor musun, yürüyerek maç kazandı' diyorum. Bunun anlamı, 'bu rakip kötü oynadı ama maçı kazandı', şanslı anlamına geliyor dedim'' diye konuştu.

Soruşturma kapsamında tutuklanınca futbol hayatının altüst olduğunu söyleyen Karan, adının böyle bir soruşturmada geçmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, Karan'a Eskişehirspor-Trabzonspor maçı öncesinde Ali Kıratlı'nın kendisine gönderdiği mesajın ne anlama geldiğini sordu.

Karan, Kıratlı'nın kendisini tanıdığı için takımı motive etmek amacıyla bu mesajı göndermiş olabileceğini söyledi.

Bunun üzerine Ekinci, ''Kıratlı, senin kulüp başkanın değil, teknik direktörün de değil, ne ilgisi var? Sana mesaj attığında veya aradığında cümlelerinden rahatsız olmadın mı?'' diye sorması üzerine Karan, ''Bana kimse böyle bir şey teklif edemez. Etse bile tepkimin ağır olacağını bilir. Bunu art niyetli görmemek lazım. Motive etmek için aramıştır. Zaten Ali Kıratlı'ya telefonda, çok açık ve net söyledim. 'Biz hem Fenerbahçe'yi, hem Trabzonspor'u yeneceğiz, sizin yarışınız bizi ilgilendirmez' dedim'' cevabını verdi.

Karan, takımı motive etmek için her maç öncesinde toplantı yaptığını belirterek, ''Arkadaşlarıma her zaman söylerdim, 'sağdan soldan size bir şey gelirse bana söyleyin, önlemini alalım' derdim'' ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Karan, beraatini talep etti.



Kaleci Murat Şahin: Emniyetteki ifademi kabul etmiyorum



Tutuksuz sanık kaleci Murat Şahin de savunmasında, dava konusu Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında oynamadığını söyledi.

Oynamadığı bir maçla ilgili suçlandığını savunan Şahin, bu nedenle iddiaların hiçbirini kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme Başkanı Ekinci, ''(Sanıklardan) Mehmet Yenice'yi tanır mısın?'' diye sorması üzerine Şahin, 15 yıldır Yenice'yi tanıdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

''Ara sıra görüştüğüm bir ağabeyimdir. Kendisiyle bir görüşmemiz oldu. Bunun emniyet de sordular, ifadesini verdim. Mehmet Yenice bana Ankaragücü takımında tanıdığım futbolcular olup olmadığını sordu. Bunu neden sorduğunu bilmiyorum. Emniyette 'şike amaçlı' diye yazmışlar ama ben 'şike etti' lafını kullanmadım. Bu nedenle emniyetteki ifademi kabul etmiyorum.''

Şahin, Ekinci'nin, ''Mehmet Yenice sana ne amaçla bunu soruyor?'' şeklindeki sorusuna, ''Hangi konu hakkında sorduğunu bilmiyorum. Menajerlikle ilgili sıkıntılarım vardı. Konuyu irdelemedim'' cevabını verdi.

Bunun üzerine Ekinci'nin, ''İyilik yapacaktır belki, niye kesip atıyorsun?'' sorusuna ise Şahin, ''Sıkıntılı bir dönem yaşıyordum. Bu konulara girmedim'' demekle yetindi.

Duruşma, tutuksuz sanık Mithat Halis'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.