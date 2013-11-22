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Spor

Aziz Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istedi

Olağanüstü Genel Kurul’da tekrar başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yeni yönetimi, Ankara’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor

22 Kasım 2013 08:36

Fenerbahçe Yönetimi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanı Suat Kılıç ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmek için girişimde bulundu. Gözler son dönemde Fenerbahçe Aziz Yıldırım’ın vaatlerini eleştiren Erdoğan’ın vereceği cevaba çevrildi.

Olağanüstü Genel Kurul’da tekrar başkan seçilen Aziz Yıldırım ve yeni yönetimi, Ankara’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Milliyet’te yer alan habere göre, sarı-lacivertli kulübün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten randevu talep ettiği bildirildi.

Yeni seçilen yönetim geçmiş dönemlerde farklı kulüplerin de yaptığı gibi Ankara’ya bir nezaket ziyareti yapmak istiyor. Eğer program uygun olur ve randevu talepleri kabul edilirse sarı-lacivertliler devletin zirvesi ile bir araya gelme imkanı bulacak.

Fenerbahçe Yönetimi’nin bu girişimi sonrası gözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Bilindiği gibi kongre süreci sırasında Erdoğan, Yıldırım’ın vaadlerini eleştirmiş ve “Beş yüz milyon dolar borcun var, banka kuracaksın. Bunun için izin verecek kurumlar belli. Ayrıca sanki Çevre Bakanı elindeymiş, her izin elindeymiş gibi söz veriyor. ‘Şuraya şunu yapacağım, AVM yapacağım’ demek doğru değil” ifadelerini kullanmıştı.

 

Farklı fikirleri savundular

 

3 Temmuz sürecinde Başbakan kişiler ile kulüplerin ayrılması gerektiğini de savunurken, Yıldırım bu görüşün tam aksi yönünde fikir belirtmişti. Erdoğan ile uzun bir süredir bir araya gelemeyen Aziz Yıldırım’ın randevu talebine başbakanın nasıl bir cevap vereceği merak konusu olurken, tüm gözler Ankara’dan gelecek cevaba çevrildi.

 

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