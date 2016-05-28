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Spor

Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'ın, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği Türkiye Kupası finali sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi

28 Mayıs 2016 21:25

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerini, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Aynı maçta, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, soyunma odasında yayıncı kuruluşun çekim yapmasına izin verilmemesi ve kupa törenine katılım sağlanmaması suretiyle talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Fenerbahçe'nin de disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin, Galatasaray'ı ise kupa finalinde saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi dolayısıyla PFDK'ya sevk ettiği kaydedildi.

Aziz Yıldırım maçtan sonra yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın 2000 yılında Fethullah Gülen'in dualarıyla şampiyon olduğunu ileri sürmüştü.

 

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