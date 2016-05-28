Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerini, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Aynı maçta, saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, soyunma odasında yayıncı kuruluşun çekim yapmasına izin verilmemesi ve kupa törenine katılım sağlanmaması suretiyle talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Fenerbahçe'nin de disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin, Galatasaray'ı ise kupa finalinde saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi dolayısıyla PFDK'ya sevk ettiği kaydedildi.

Aziz Yıldırım maçtan sonra yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın 2000 yılında Fethullah Gülen'in dualarıyla şampiyon olduğunu ileri sürmüştü.