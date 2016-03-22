Aziz Yıldırım: Pereira'ya 2012'deki Galatasaray maçını anlatıyordum, kıvırıp durmasınlar!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ertelenmesinin ardından kulüp televizyonunda yayınlanan görüntüleri ve sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, teknik direktör Vitor Pereira'ya, 2012 yılında olaylı Galatasaray maçını anlattığını, derbinin ertelenmesi için yaptıkları jestin, o gün yaşanan olaylarda Galatasaray'dan göremediklerini söylediğini belirtti. Yıldırım, aynı jestin Beşiktaş tarafından yapılmayacağını da sözlerine ekledi. Yıldırım’ın Pereira’ya, Galatasaray maçının, Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrasına erteleneceğini söylediği iddia edilmişti.

Hürriyet’ten Ahmet Ercanlar’a konuşan Aziz Yıldırım, Galatasaray’ı hedef alarak, 2012 Mayıs ayında Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği ve Fenerbahçeli taraftarlar ile polis arasındaki olayların yaşandığı derbide, sarı kırmızılıların kupayı kaldırmak istemesine değindi.

“Aynı sağduyuyu Galatasaray’dan göremedik”

Yıldırım, “Bizler, Galatasaray maçının ertelenmesi konusunda, teröre karşı mücadelede, ortak bir duruş olması adına erteleme kararına destek verdik. Bu iklimin, bu sağduyuya ihtiyacı vardı.

Ancak bu sağduyuyu, 2012 yılında G.Saray’dan görememiştik. İnsanlar biber gazı nedeniyle nefes alamazlarken, sırf kupa kaldırabilmek adına devlet büyüklerini araya sokarak bu konuda ısrarcı olmuşlar, insanların acı çekmesini umursamamışlardı.”

“Ne söylersem açıkça söylerim”

Aziz Yıldırım, bu sözlerin ardından çok konuşulan görüntüsüne de değindi. Pereira ile aralarında yaşanan diyaloğa net sözlerle açıklık getirdi. Hocasıyla işte o 2012’deki olaylı derbide yaşananları ve kendilerinin yaptığı inceliği, rakiplerinin Fenerbahçe’ye asla göstermeyeceğini belirten Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

“Konuşmamızda, bizim yaptığımız bu jesti, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yapamayacağını söyledim. Başka şeyler uydurmasınlar. Ben ne söylersem açıkça bunu deklare ederim. Kimse kıvırıp durmasın.”