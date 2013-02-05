Aziz Yıldırım: Penaltıyı ben mi atamadım?

Cezaevinden çıktıktan sonra medyada fazla yer almamaya çalışan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin aldığı yenilgilerin kendisine fatura edilmesine tepki gösterdi. Sivasspor maçında kaçırılan penaltıdan yenen gole kadar her şeyde kendisinin sorumlu tutulmasına sinirlenen Yıldırım, kendisini istifaya çağıranların belli gruplar olduğunu, kulübe zarar verdiklerini ama başarılı olamayacaklarını söyledi.

Milliyet Gazetesi'nden Cemal Ersen'in haberine göre, Aziz Yıldırım, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı direkt kendisini hedef alan tribünler için “Penaltıyı ben mi atamadım? Topu kolumun altından kaçırıp ben mi gol yedim? Beni ve yönetimi istifaya davet edenler belli gruplar. Fenerbahçe camiası ve bu takıma zarar veriyorlar. Ama istediklerini alamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak teknik direktör ve futbolcuların her türlü ihtiyacına yanıt verdiklerini ve desteklediklerini belirten Yıldırım, “Beklentiler elbette yüksek. Biz de bunları karşılamak için buradayız. Ancak bazı gruplar var ki bunlar bilinçli olarak cephe alıyorlar. Kim oldukları belli. Bunlar beslenip bağıran insanlar. Bu sadece Fenerbahçe Kulübü’nün sorunu değil, Türk Futbolu’nun sorunu. Çözümü de gayet açık. İşleteceksin 6222 sayılı yasayı, temizleyeceksin hepsini. Bu tür insanların niyeti açık. Kamuoyu bunu böyle bilmeli” diye konuştu.



‘Transferler kabul gördü’

Fenerbahçe Kulübü dergisinin bugün yayınlanacak sayısında taraftara, camiaya, teknik heyete ve futbolculara önemli mesajlar vereceğini de belirten Başkan Aziz Yıldırım, transferlerle ilgili yönelttiğimiz soruyu da şöyle yanıtladı:

“Biz bir futbolcuya 25-30 milyon euro verip transfer mi yaptık? Kime kaç para ödediğimizi borsaya bildiriyoruz. Açsınlar baksınlar Fenerbahçe Kulübü’ne maliyetleri kaç para imiş? Ayrıca adığımız oyuncuların kalitesi ve kariyeri belli. Elbette kısa bir uyum süreci olacak. Ben takımımın hâlâ şampiyonluk yarışının en güçlü adayı olduğunu söylüyorum. Ancak futbolda bir gerçek de var. Her sene şampiyon olunacak diye bir kural yok. Bir sene olursun, öteki sene olamazsın. Ama Fenerbahçe olarak biz her sezon büyük başarılar hedefleyen bir düşünceye sahibiz.”

Emre, Reto Ziegler ve Webo’nun transferlerinin futbol dünyasının önemli bölümü tarafından doğru kabul edildiğinin altını çizen Yıldırım, “Bazı televizyon programlarında eleştiriler yapılıyormuş. Hiç birini izlemiyorum. Bazıları kasıtlı ve Fenerbahçe’yi hedef alan yorumlarla yıpratmaya çalışıyorlar ki, bunlar geçmişte olduğu gibi yarın da istediklerine ulaşamayacaklar” vurgusunu yaptı.