Aziz Yıldırım, Özdemir'in açıklamaları karşısında sessizliğini bozdu: Alnımızın akıyla kazanılmış bir kupa var; merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler

Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen, eski başkan Aziz Yıldırım'ı TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sözleri hakkında konuşmak üzere aradığını bildirdi.

NTV'deki programında Dilmen, "Ben bugün Aziz beyi aradım, 'Ne yapıyorsun?' dedim. 'Çok üzülüyorum, bu konulara girmek istemiyorum' dedi" diye konuştu.

Yıldırım'ın konuşmanın devamında, "Ben bu kargaşaya alet olmak istemiyorum. Bildiğim tek şey, yönetici arkadaşlarımla, teknik kadroyla, futbolcularla alnımızın akıyla kazandığı bir kupa var, merak ediyorlarsa gitsinler müzede görsünler, girsinler TFF'nin sitesinde kim şampiyon yazıyor baksınlar" dediğini aktaran Dilmen, "Nihat bey, eğer yanlış anlaşıldığınıza inanıyorsunuz çıkacaksınız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nden, milyonlarca Fenerbahçeli'den özür dilemek zorundasınız. Ben şu anda bile bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir'in "Dokuz senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık" sözleri Fenerbahçe ile TFF arasında ipleri gerdi ve karşılıklı sert açıklamalarda bulundu.