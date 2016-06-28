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Spor

Aziz Yıldırım o futbolcuyu antrenmana almadı: Ne işin var burada, sana gelme demedik mi, taraftar seni istemiyor!

"Sen önce bir takımla anlaş, biz gereken kolaylığı sağlarız"

28 Haziran 2016 17:07

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına dün başlarken, sabah tesislere gelen Diego Ribas’a görevliler engel oldu. Soluğu başkan Aziz Yıldırım’ın yanında alan Brezilyalı orta sahaya Yıldırım’ın “Ne işin var burada! Biz sana 'gelme' demedik mi! 'Kendine takım bul' dedik. Zaten taraftar seni istemiyor. Bu kadar zorlama” dediği ileri sürüldü.

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde dün top başı yapan Fenerbahçe'de çok ilginç dakikalar yaşandı. İki sezondur bekleneni veremeyen ve son maçlarda taraftarın yuhaladığı Diego Ribas, sabah ilk idmana katılmak için otomobiliyle tesislere geldi. Ancak Diego'yu burada büyük bir şok bekliyordu. Fenerbahçeli yetkililer, tesis görevlilerine Diego'nun idmana katılmasına gerek olmadığını söyledi. Görevliler de aldıkları talimatı bekleneni veremeyen futbolcuya iletti. Neye uğradığını şaşıran Brezilyalı futbolcu, soluğu başkan Aziz Yıldırım'ın yanında aldı.

 

“Bir takımla anlaş, gerekli kolaylığı sağlarız”

 

İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın da yer aldığı toplantıda Aziz Yıldırım, Diego'ya tatlı-sert bir üslupla "Ne işin var burada! Biz sana 'gelme' demedik mi! 'Kendine takım bul' dedik. Zaten taraftar seni istemiyor. Bu kadar zorlama" dedi. Bunun üzerine Diego "O zaman bonservisimi verin" karşılığını verdi. Yıldırım ise "Öyle şey olur mu! Biz sana 5 milyon euro imza parası verdik. Sen önce bir takımla anlaş, biz gereken kolaylığı sağlarız" dedi. Diego, kızgın bir şekilde Yıldırım'ın yanından ayrılıp evine gitti.

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Aziz YıldırımDiego RibasFenerbahçeYeni sezon

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