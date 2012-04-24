Aziz Yıldırım ne şekerini ne de tansiyonunu ölçtürüyor!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın büyük kızı Hande Gamgam “Tansiyonu sürekli yükseliyor, cezaevinde değil hastanede olmalı ama o bunu umursamıyor, ne tansiyonunu ölçtürüyor ne de şekerini...” dedi.

3 Temmuz’da yapılan operasyon sonrasında şike davasından tutuklu olarak cezaevinde bulunan Aziz Yıldırım, savunmasına başladıktan sonra bunun bir şike davası olmadığını, Fenerbahçe’ye ve kendisine karşı yapılan bir operasyon olduğunu sürekli olarak vurguluyordu. Defalarca tutuksuz yargılanmak üzere mahkemeye başvuran ancak her defasında da ret yanıtı alan Yıldırım, son olarak da kendisinin salınmayacağını çünkü yaşananların şike ile ilgili olmadığını öyle olması halinde içerde tutulmaması gerektiğini söylemişti.

Tutuksuz yargılanma konusunda yapılanları haksızlık olarak gören Fenerbahçe Başkanı durumu protesto için bir anlamda hayatı ile oynamaya başladı. Hastalığı dolayısıyla düzenli olarak şekeri ve tansiyonu kontrol altında tutulması gereken Yıldırım’ın uzun zamandır bu değerlerin ölçülmesine izin vermediği ortaya çıktı.



Canı pahasına protesto



Önceki gün Beyaz TV’ye konuşan Yıldırım’ın büyük kızı Hande Gamgam, “Tansiyonu sürekli yükseliyor, cezaevinde değil hastanede olmalı ama o bunu umursamıyor, ne tansiyonunu ölçtürüyor ne de şekerini” diyerek şok bir açıklama yaptı.

Derbi gündemi ile satır aralarında kalan bu beyan aslında Fenerbahçelileri çok yakından ilgilendiren korkunç bir itiraftı. Aziz Yıldırım, kendisi için hayati önem taşıyan bu kontrolleri yaptırmayarak olanları canı pahasına protesto ediyordu. Yakınları tarafından sürekli olarak sağlığına dikkat etmesi için uyarılan başkanın daha ne kadar bu protestosuna devam edeceği en az ailesi kadar tüm Fenerbahçe taraftarlarının merak konusu...