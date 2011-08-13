Aziz Yıldırım Metris'te futbolcular alemde!

T24 - Evli olan Niang ile kankası Dia'nın Acarkent'teki bir evde iki kadınla yaptıkları alemin görüntüleri ortaya çıktı.

Takvim Gazetesi'nde bugün yeralan habere göre; evli olan Niang ile Dia'nın Acarkent'teki bir evde iki bayanla yaptıkları alemin görüntüleri ortaya çıktı.

Niang'ın eşi buna ne diyecek?



Acarkent'te bulunan bir evde iki bayanla birlikte sabaha kadar eğlenen iki Senegalli futbolcunun görüntüleri herkesi şok etti. Fenerbahçe camiasının bu sıkıntılı günlerinde Niang ve Dia'nın alem yapması herkese 'yuh' dedirtti. Niang'ın mutlu bir evliliğinin olması ise skandalın boyutunu bir kat daha artırıyor. Bu görüntülerin ardından Niang'ın eşinin vereceği tepki de büyük bir merakla bekleniyor.

İkisi de takımdan ayrılmak istiyor



F.Bahçe'nin içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Niang geçtiğimiz günlerde bu isteğini yönetimle paylaşmıştı. Niang'ın kankası olan Dia'nın da ayrılma düşüncesinde olduğu konuşuluyor. İki futbolcuya taraftarın da büyük tepki göstermesi bekleniyor.

Sabaha kadar alkol ve dans



F.Bahçe 'ye transferleri sonrasında adeta ayrılmaz ikili haline gelen Niang ve Dia gece alemine de birlikte aktı... İki yıldız sabahın ilk ışıklarına kadar içki içip yanlarındaki bayanlarla çılgınca dans etti. Sarı-Lacivertli yönetimin başı geçtiğimiz yıllarda da R.Carlos, Kazım, Vederson ve Bilica'nın karıştığı kelepçeli parti nedeniyle çok ağrımıştı.

Gündeme oturacak



Fenerbahçe taraftarının çok şeyler beklediği Niang ve Dia'nın alem görüntüleri gündeme bomba gibi düşecek. Senegalli yıldızların takımın bu sıkıntılı gününde sergiledikleri umursamaz tavır tepki çekeceğe benziyor.