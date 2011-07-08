-AZİZ YILDIRIM MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, Yıldırım'ın yaklaşık 9 saat ifadesini aldı. Savcı Berk, daha sonra Yıldırım'ı tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sevk etti. Bu arada, Yıldırım'ın ifadesinin alınması sırasında saat 12.00 sıralarında öğlen yemeği arası verildi. Yıldırım, dışarıdan getirilen yemeğini adliyenin en üst katında bulunan terasta yedi. Aziz Yıldırım'ın savcılıkta da susma hakkını kullanmak istediği ancak daha sonra avukatları tarafından ifade vermesi yönünde ikna edildiği öğrenildi. İfadesinin alınması sırasında 2 avukatı da hazır bulunurken Yıldırım'a savcılıkça yaklaşık 300 soru yöneltildiği kaydedildi. İfade alınma işlemi sırasında şeker ve tansiyon değerleri zaman zaman kontrol edilen Yıldırım'a gerektiğinde ilaç verildiği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçeli bazı yöneticilerin de adliye yakınlarındaki kafelerde sonucu bekledikleri görüldü.