Aziz Yıldırım, kurucusu olduğu 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa etti 

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kurucu üyeleri arasında yer aldığı 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa etti.

HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Yıldırım istifa dilekçesini, 1907 Derneği Yönetim Kurulu'na iletti.

Aziz Yıldırım'ın temellerini attığı Fenerbahçe Üniversitesi'nin mütevelli heyetinden ayrılması dikkat çekti. Yıldırım'ın bu kararı mevcut başkan Ali Koç'un da yer aldığı mütevelli heyetinden ayrılmasıyla birlikte aldığı öne sürüldü.

Aziz Yıldırım'ın yanı sıra mütevelli heyetinde yer alan, Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki yönetim kurulu üyelerinin de istifalarını verdiği, böylece üniversite mütevellit heyetinde, üniversite kurucularından hiç kimsenin kalmadığı kaydedildi.