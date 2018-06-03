Aziz Yıldırım kongrenin ilk gününü değerlendirdi

Aziz Yıldırım\'dan Ali Koç\'a son teklif: \"Gel Fenerbahçe\'nin kasasına 300 milyon TL koyalım\"

\"Futbol A.Ş.\'nin başına sen geç, ben amatör branşları yöneteyim\"

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nun ilk gününe Ali Koç ile Aziz Yıldırım\'ın atışması damga vurdu. İki aday da konuşmalarının ardından birer kez daha kürsüye gelirken, başkan Aziz Yıldırım , Ali Koç\'un kulübe para aktarma isteği ile ilgili olarak bir teklif yaptı. Yıldırım kongrenin ilk gününü değerlendirirken, Fenerbahçe\'nin menfaatlerini düşündüğünü belirtti ve Ali Koç\'a şu teklifi sundu: \"Biz Fenerbahçe\'nin menfaati için varız, Fenerbahçe\'nin kazanması için varız. Bunun için Genel Kurul konuşmamızda Ali Bey\'e çok net bir teklif yaptık. Dedik ki, \'Madem sen futboldan çok iyi anlıyorsun, madem biz futbolu iyi yönetemiyoruz, madem ki sen hatırı sayılır bir miktar koyacaksın, hay hay. Ben de aynı parayı, aynı şartlarla koyuyorum. Diyorum ki gel, futbolu sen yönet, Futbol A.Ş.\'nin başına geç, ben de iyi yönettiğimi iddia ettiğin amatör branşları yöneteyim. Senin koyacağın parayı ikiye katlayalım, kulübün kasasına koyalım. Var mısın? Fenerbahçe kazansın, amaç Fenerbahçe değil mi?

Açık arttırmaya çevirmeyelim bu işi, gel ikimiz de aynı parayı koyalım kasaya. Senin başkanlığınla 150 milyon TL kazanacaksa Fenerbahçe, benim önerdiğim formül ile 300 milyon TL olsun Fenerbahçe\'nin parası. Parayı da sen yönet, Futbol A.Ş.\'nin başına geç. Ben de amatör branşları yöneteyim, sonuçta bu genel kurul derneğin genel kurulu.\' Ali Bey diyor ki, \'Kulübün yönetimini bana verin.\' Ben de diyorum ki, \'Çok iyi bildiğini iddia ettiğin Futbol A.Ş.\'nin yönetimini verelim, kasaya da kendisinin bahsettiği hatrı sayılır bedeli koyalım. Örneğin 150\'şer milyon TL koyalım. Kazanan Fenerbahçe olsun, omuz omuza bu işi götürelim.\' Ancak cevap veremedi.\"