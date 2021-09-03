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Spor

Aziz Yıldırım, Kocaelispor'dan alacağı için indirim yaptı

03 Eylül 2021 00:16

Kocaelispor, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a olan 1,5 milyon dolar borcun, 1 milyon dolar olarak faizsiz ve 1 yıl ertelemeli ödeneceğini duyurdu.

Aziz Yıldırım KocaelisporAziz YıldırımKocaelispor
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