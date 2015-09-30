Aziz Yıldırım: Kaşarlanmış hakemlerle bu iş olmaz

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde yoğunlaşan hakem hataları ile ilgili sert açıklamalar yaptı. "Kaşarlanmış hakemlerle bu iş olmaz" diyen Yıldırım, federasyonun bir an önce bazı hakemlerin kariyerlerini bitirmesi gerektiğini söyledi. Aziz Yıldırım, "Bir daha hakem hatası olursa ne yaparsınız" sorusuna ise gülerek, "Uzaya çıkarız" cevabını verdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun da yer aldığı basın toplantısının başında, Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'e yazdığı mektup barkovizyondan okundu.

Mektupta, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçları öncesi ve Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun Mersin İdmanyurdu karşılaşması sonrası hakemler aleyhinde yaptığı açıklamalar hatırlatılıyor. Söz konusu açıklamalarda Orman'ın, "Bütün hakem atamalarını takip ediyoruz" ve Hamzaoğlu'nun, "Biz her şeyi görüyoruz" sözlerine dikkat çekildi. Mektupta ayrıca, hakemlerin Fenerbahçe maçlarında yaptığı hatalar detaylı biçimde anlatıldı.

“Hakemlerin 40-50 bin lira gelirleri var”

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Rahmetli Hasan Doğan TFF Başkanı olduğunda ilk yaptığı eylem hakem camiası içinde kronik hale gelmiş hakemlerin futbol hayatını bitirmek. O zaman bu operasyonlar yapılmasıydı sorun hala devam edecekti. 2 sene iyi idare ettiler. Hakem camiası içinde karışıklık var. Hakemler içerisinde bir çekişme var. Profesyonellik geldiği zaman hakemlik cazip hale gelmiştir. Hakemlerin 40-50 bin lira arasında aylık gelirleri var. Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye açıklama yapmıyorum. Biz bunları aştık. Bütün kulüplere karşı hakem hataları var. 1-2 kulüp korunmaya çalışılıyor. Son 3 senede 3 tane MHK Başkanı değişti. İstikrar yok. Sistemin bozukluğu var. Hakeme göre gözlemci, gözlemciye göre hakem veriliyor. Kötü bir maç idare eden bir hakeme gözlemci yüksek not verebilmekte ve yeniden maç almasını sağlamakta. 14 yıldır eğitim sistemi aynı şekilde devam ediyor. Bunlardan birisi Oğuz Sarvan. Bu hakemler sahaya çıktıkları zaman bu hataları yapabilirler.

Herkes profesyonel hakem olmaya çalışıyor. Bu sene 70 milyon Euro'ya yakın bu sene transfer yaptık. Bir hakemin düdüğü ile bu kadar büyük rakamı sokağa atamayız. Bunu yapanlar mutlaka cezalandırılmalı. En kısa zamanda federasyon içerideki çürük yumurtaları temizlemelidir.

Deniz Çoban diye bir hakem açıklama yaptı. Deniz Çoban'ı hepimizin takdir etmesi gerekir. Eski MHK Başkanları ateş püskürüyorlar. Deniz Çoban bu ifadeleri kullanarak bizim kafamızda Deniz Çoban ile ilgili oluşacak cümleleri hafızalarımızdan silindi. Demek ki hiçbir etki altında kalmamış. Bir daha yaptığında da düdüğünü duvara asar. Deniz Çoban'ı buradan tebrik ederim.

Halis Özkahya için benim kafamda soru işareti var. Ankara'da onun yönettiği maçta berabere kaldık, şampiyonluktan olduk. Galatasaray derbisinde Meireles'i olmayacak şeylerle suçladı. Tahkim'e gitti. 11 maçlık ceza 4 maça indi. Beşiktaş maçında Markovic'e atılan tekmeyi görmedi. Maçın kaderi ile oynadı. Kendisinde biriken geçmişte olan bazı sıkıntıları mı sahaya yansıdı? Özkahya Fenerbahçe'yi katletmiştir. Fenerbahçe bir hakemin düdüğü ile kaybetmiştir. Hakem hataları olmasaydı, Fenerbahçe 4-5 puan önde olabilirdi.

"Cüneyt Çakır hakem değil"

Trabzon-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır, Trabzonspor'un en az berabere kalacağı maçta mağlup olmasını sağlamıştır. Ben Cüneyt Çakır'ın hakem olmadığını iddia ediyordum, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Sizi uyarıyorum... Yarın Van Persie, Sneijder, Eto'o, Nani olmaz. Siz burada 3. sınıf futbolculara hakemlik yaparsınız. TFF problemli hakemleri temizlemeli. Aşağılanmış hakemlerle bu iş yürümez. Herkesi uyarıyorum.

"O saha komiserinin parasını ben ödüyorum"

Saha komiseri, oyuncumuzun (Van Persie) kolundan tutamaz. Saha komiserinin parasını ben ödüyorum. TFF'ye bir daha ödemeyeceğimi söyledim. Sahanın kenarında bu oyuncunun yalnızca değeri 30-40 milyon Euro. Sakatlıktan çıkmış bir oyuncu betonun üzerinde ısınma yapamaz. 4. hakem Özgür Yankaya'ya teşekkür ediyorum. Hakemler içinde kutuplaşma var. Cüneyt Çakır'ın babası (Serdar Çakır) bir yandan gücü elinde bulunduruyor. TFF'nin bu konulara acil eğilmesi lazım.