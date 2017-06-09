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Spor

Aziz Yıldırım karne dağıttı

Fenerbahçe Başkanı, törende öğrencilere yeni yapılacak okulun müjdesini verdi

09 Haziran 2017 18:00

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Koleji öğrencilerine karne verdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; kolejde düzenlenen 2016-2017  eğitim öğretim yılı kapanış törenine, Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, Kulüp Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, Fenerbahçeli eski futbolcu Cemil Turan ve veliler katıldı.

Başkan Yıldırım törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarısı nedeniyle gurur duyduklarını belirterek, “Bu çok önemli bir tablodur. Sizlere müjdeli haber vermek istiyorum. Bu görevden sonra bir imza atacağım. Ataşehir’de kapalı salonun olduğu yerde inşaatlar yapılacak. Onun içinde de 1200 kişilik Fenerbahçe Koleji yer alacak” ifadelerini kullandı.

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