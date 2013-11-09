Aziz Yıldırım için 'TSK bilgilerini sızdırmadan' 8 yıl hapis istendi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım için TSK’ya ait gizli bilgileri temin etmekten yeni tebliğname hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Roketsan davasından beraat eden Yıldırım'ın 8 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tebliğnamede suça konu bilgi ve belgelerin yabancı devletlere ve terör örgütlerine yarar sağlayacak nitelikte olup 5237 sayılı TCK’nın 327. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifadesi yer aldı.

Lütfi Kaplan'ın Star'da yer alan haberine göre, Yargıtay Başsavcılığı, Yıldırım’ın "yabancı devletlere ve terör örgütlerine yarar sağlayacak bilgileri temin ettiğini" bunun ise suç olduğunu belirterek, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının bozulmasını istedi. Yıldırım, Roketsan’ın ürettiği gizli bir silahla ilgili belgeleri Suriyeli bir işadamına fakslamakla suçlanmıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın geliştirdiği bazı projelere ilişkin gizli bilgi ve belgelerin temin edilmesine ilişkin davada verdiği kararın bozulmasını istedi.

'Devletin güvenliğine karşı'

Başsavcılığın, Milli Savunma Bakanlığı ve bazı sanıkların temyiz başvurularına ilişkin hazırladığı tebliğnamede “Sanıklar Aziz Yıldırım, Atilla Özdemir, Kemal Atilla Şensoy ve Sezcan Yalkın ile haklarında mahkumiyet kararı verilen diğer sanıklar Zafer Yoldaş ve Celalettin Erkal tarafından birlikte dayanışmalı olarak temin edildikleri, suça konu bilgi ve belgelerin yabancı devletlere ve terör örgütlerine yarar sağlayacak nitelikte olup 5237 sayılı TCK’nın 327. maddesinde öngörülen ‘Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerden olduğu’ anlaşılmakla, TCK’nın 327.maddesi kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği halde, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi yasaya aykırı bulunduğundan hükümlerin bozulması talep ve tebliğ olunur.” ifadesine yer verildi.

8 Yıla kadar hapis

Başsavcılık, mahkemenin beraat ettirdiği Yıldırım ile birlikte dört sanığın TCK’nın 327. maddesi uyarınca 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Başsavcılık, yasaklanan bilgileri temin etmekten birer yıl 8’er ay hapis cezası alan 3 sanığın ise cezasında artırım istedi. Dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Sanıkların temin ettikleri gizli belgeler ise tebliğnamede şöyle yer aldı: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli birimlerine ait Kara Kuvvetleri Komutanlığı Orta Menzilli Modern Tanksavar (OMMTAS) ihtiyacı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 4x4 taktik Tekerlekli Zırhlı Muhabere Aracı Teknik Şartnamesi ve ihtiyaç dokümanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Temel Eğitim Uçağı Tedariki, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Proje Tanımlama Dokümanı, Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Proje Tanımlama Dokümanı, K/M Alçak İrtifa hava savunma Füze Sistemi, Proje tanımlama Dokümanı ve Karışık Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemlerine ilişkin bilgi ve belgeler.”

'Suriyeli işadamına faks çektiği iddia edilmişti'

Aziz Yıldırım, Roketsan’ın ürettiği gizli bir silahla ilgili bilgileri Suriyeli bir işadamına fakslamakla suçlanmıştı. Yıldırım, Ankara 12.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sırasında verdiği ifadede, Suriyeli işadamının Türkiye ’de imal edilen bir askeri mermi ile ilgilendiğini kendisine söylediğini, bunun üzerine o kişiyi sanıklardan Celalettin Erkal ile görüştürdüğünü söyledi. Yıldırım, Erkal’dan bir kısım bilgiyi faksla istediğini ancak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Yıldırım’ın Şike davasına ilişkin dosyası Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderilmiş eksikliklerin giderilmesi için dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti. Yıldırım, bu dava dosyasında da örgüt kurup yönetmek ve şike yapmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası almış ancak içeride kaldığı süre göz önüne tutularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.