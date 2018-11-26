Aziz Yıldırım ibra edilmedi

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Futbol A.Ş.\'nin bugün basına kapalı olarak yaptığı olağan genel kurul toplantısında eski başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat ibra edilmedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü\'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 özel hesap dönemini kapsayan faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat bu hesap dönemi içindeki faaliyetlerinden dolayı yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ibra edilmedi.

Öte yandan, sarı lacivertli kulübün yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ise ibra edildi.