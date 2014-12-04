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Spor

Aziz Yıldırım: Herkes gider İsmail hoca kalır

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Samandıradaki çıkarmasında futbolcuları uyardı

04 Aralık 2014 12:12

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Eskişehir maçı sonrası soluğu aldığı Samandıra’da Fenerbahçeli futbolculara yaptığı konuşmaya ikazla başladı. Sözlerine “Öncelikle şunu bilin” diye devam eden Yıldırım, “İsmail hoca sorumlu, ben yetkiliyim” dedi ve “Herkes gider İsmail hoca kalır. Buna göre hareket edin” sözleriyle Fenerbahçe’deki yeni dönemle ilgili ilk ipuçlarını verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Yıldırım’a bu sözleri, Eskişehir Süper Lig tarihinin koşu rekorunu kırarken, Fenerbahçeli futbolcuların elleri bellerinde topu ayaklarına beklemesi söyletti.

 

'Gözünüzün yaşına bakmam'

 

Sarı-Lacivertli futbolcuların sahada savaşmaması, kaçak dövüşmesi, Fenerbahçe Başkanı’nın tepkisi çekerken, Yıldırım “Bu saatten sonra hiçbirinizin gözünün yaşına bakmam” diyerek, yeni süreçte Fenerbahçeli oyunculardan armanın hakkını vermelerini istedi. Başkan Yıldırım, “4. yıldız için her şeyi yaparım, yapıyorum da. Ama sizler, topa ayağınızı bile sokmuyorsunuz. Ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum, çabalıyorum. Niye? Sizin paralarınızı ödemek için” diye konuştu.

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