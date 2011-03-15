-AZİZ YILDIRIM GÖREVİNE DEVAM EDECEK İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı İstanbul'da yapıldı, toplantıda vakfın başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin görevine devam kararı çıktı. Astoria Residence'da bulunan vakıf ofisinde Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve vakfın başkan vekili Göksel Gümüşdağ, başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin görevine devam edeceğini söyledi. Gümüşdağ, olağan gerçekleştirdikleri bugünkü toplantıda genel bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, ''Sporda şiddeti düzenleme ve önleme ile ilgili yasayı yoğun tartıştığımız bir toplantı oldu. İkinci olarak medyayı meşgul eden değerlendirmeler ile ilgili görüşmeler yapıldı. Çok samimi havada ve faydalı bir toplantı geçti'' dedi. Gümüşdağ, toplantıya 14 kulübün başkanının katıldığını, Ankaragücü Kulübü'nün ise temsilcisinin katıldığını dile getirdi. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarının toplantıya katılmaması yönündeki soruyu yanıtlayan başkan vekili Gümüşdağ, şunları söyledi: ''Beşiktaş Kulübü başkanı ile görüştüm. Teknik direktörleri ile ilgili durumdan dolayı katılamayacaklarını söylediler. Adnan Polat ise Ankara'da olduğu için katılmadı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener ise katılamayacağını bildirdi. Vakıf 18 üyeden oluşuyor. Çoğunluğun olduğu bir toplantıyı gerçekleştirdik. Yıldırım Demirören, Adnan Polat ve Sadri Şener çok büyük kulüpleri ve camiaları temsil eden başkanlardır. İnanıyorum ki ilerideki süreçte yine aramızda olurlar.'' Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan'ın gazetelere yansıyan açıklamaları konusundaki soruyu da yanıtlayan Gümüşdağ, Sarvan'ın haddini aşan açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Toplantıda Sarvan'ın gazetelere yaptığı açıklamaları da değerlendirdiklerini vurgulayan Göksel Gümüşdağ, şöyle konuştu: ''Özellikle Türkiye'nin saygın kulüplerinini ve camialarını temsil eden, futbola yön veren başkanları ve yöneticileri ima eden açıklamalar haddini aşan açıklamalardır. Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ile bu konuyu görüşeceğiz. Herhalde bizi bu konuda aydınlatacaktır. Hiçbir şekilde kabul edemiyoruz. Tamamen haddini aşan açıklamalardır.'' Gümüşdağ, Futbol Federasyonu'nun son günlerdeki gergin ortam sonrası sağduyuya çağıran açıklamalarda bulunduğuna işaret ederek, ''Bu hepimizin arzusu. Son 8 haftanın sağduyulu bir şekilde geçmesini arzuluyoruz. Bu çağrıya destek veriyoruz'' dedi. Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in katılmaması yönündeki soruya, ''Zaman zaman sorunlar yaşanır. İlk defa olan tartışma değildir. Farklı kulüpler arasında kulüp ve federasyon arasında da zaman zaman sorunlar yaşanabilir. İlerideki süreçte futbolun menfaatleri için yine aynı masaya oturulur. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum'' yanıtını verdi.