Aziz Yıldırım Gonca Çelikkıran ile evlendi

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 5 yıllık sevgilisi Gonca Çelikkıran ile çok gizli bir törenle hayatını birleştirdi.





Bir dönem kulübün iletişim departmanında görev yapan 38 yaşındaki Çelikkıran'la Çırağan Sarayı'nda sadece 12 kişinin katıldığı bir törenle dünyaevine giren Yıldırım, nikahın gizlice görüntülenmemesi için salona girişte cep telefonlarını bile toplattı.

Nikah sırasında çiftin bir hayli neşeli oldukları ve birbirinin ayağına basmak için şakalaştıkları öğrenildi. Başkanın kardeşi Acar Yıldırım'ın nikah şahidi olduğu törenin ardından aile arasında bir yemek yenildi.



