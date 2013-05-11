Aziz Yıldırım: Galatasaray bedava stada oturdu!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Olağan Mali Genel Kurul'da çok sert açıklamalar yaptı. Galatasaray'a yönelik eleştirilerde bulunan Yıldırım, "Galatasaray Kulübü Başkanı, TFF başkanı ile kol kola geziyor. Bu ülkede savcılar yok mu?" diyerek savcılara göreve çağırdı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Benim ve arkadaşlarımın iki yıl daha süresi var. İki yıl daha buradayım.

- Topuk Yaylası'nın tapusunu birkaç ay içinde almış olacağız.

- Kamuoyunda Kenan Evren Lisesi bize peşkeş çekilmiş gibi bir izlenim var. Biz devlete verdiğimiz taahhütleri yerine getirdik.

- Fenerbahçe Kulübü evet iyi durumdadır. Ancak daha iyi durumda olması için sizlere bazı önerilerimi ve projelerimi sunacağım.

- Fenerbahçe'nin önü 2006 yılından beri kesiliyor. Bunu herkesin anlaması lazım. 2006'da Denizli'de şampiyonluğu kaybettik sonradan öğrendik orada olaylar olmuş. Ancak üstü kapatıldı. Biz 2006'da yaşadığımız kötü olayı hemen atlattık şimdi olduğu gibi. Fenerbahçe her zaman dimdik ayakta.

- 2009-2010 yılında son maçta Trabzonspor'u yenemedik. Bakanlar bile söyledi şaibe olduğunu. 1959'dan beri olan Türk futbolunun faturası iki ay içinde bize kesilemez.

- Galatasaray Kulübü Başkanı, TFF başkanı ile kol kola geziyor. Bu ülkede savcılar yok mu? Buyrun göreve.

- Bir yazar diyor ki Aykut Kocaman'ı 6222'den yargılamak lazım. Bunlar tiyatro oynuyor.

- Galatasaray'da bir gelenek vardı her şeyi yapıp sonra ellerini uzatır gibi yaparlar.

- Madem Fenerbahçe kirli, çıkartın o zaman havuzdan görelim bakalım Fenerbahçe ne kadar alıyor siz ne kadar? Ben devleti göreve çağırıyorum. Bütün kulüplerin denetlenmesi gerekiyor. 2006'da olaylar yaşadık, her gün basın bizim hakkımızda basında yalan imajlar yaratıldı.

- Fenerbahçe'yi tabii geçersiniz. Eğer Galatasaray'ın yaptığı SPK işleri doğru ise bize de yol göstersinler biz de yapalım. Ben Aziz Yıldırım olarak onların stadı yapılırken Türkiye için yapılacak hiçbir stada karşı çıkmam dedim. Galatasaray bedava stada oturdu. Ali Sami Yen ile ilgili devlete hiçbir sözlerini tutmadılar. Bizim stadımızı yaparken emeği geçen tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum.

- İddaa gelirlerinde 4-5 milyon lira alıyoruz. 30 milyon liraya yakın para almamız gerekiyor. Yayın hakları serbest olabilir. Biz bundan hakkımızı almak istiyoruz.

- Üye sayımızı arttırıp 1 milyon seviyesine çıkmalıyız. Ama bu 10 bin lira ödeyerek olmaz. Bunun üzerine çalışma yapıyoruz. Bütün Anadolu'yu gezip 1 milyon üyeye ulaşırsak bankada 1 milyar dolar nakit paramız olabilir.

- Türkiye Kupası'nda oynadığımız maçlar yüzünden 2 milyon Euro zararımız var. Türkiye Kupası'nda bu statü devam ederse Fenerbahçe, maçlara A2 takımla çıkar.

- Sıkıntılarımızdan birisi de amigolar. Zamanında destek olarak hata yaptık sonrasında fark edip kestik bu yardımı. Bakın buradan söylüyorum tribünün reisi olan Fenerbahçeli değil Beşiktaşlı.

- Karabük maçında gelip herkesi tribünde şike şike diye bağırttılar. Bunlar Fenerbahçeli olamaz. Yaptıkları en büyük kötülük ise tribünlerde uyuşturucu kullanıyorlar. Buradan savcıları göreve çağırıyorum.

- Gazetelerde çıkanlara itibar etmeyin. Aykut Kocaman seneye de burada görevinin başında.