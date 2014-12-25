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Spor

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda iddiası yok

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezonun ilk yarısını lider bitireceklerine inandığını söyledi

25 Aralık 2014 21:21

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası'nda iddiası yok. Bunu herkes bilsin. Kupanın statüsü değişmeli ve büyük takımlar daha az maç oynamalı. Kupanın tek esprisi uzun süre alamamamızdı o da kalmadı” dedi.

Takımının Samandıra Can Bartu Tesisleri’nindeki antrenmanı sırasından Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Yıldırım sözlerine, "3 Temmuz'u başka kulüpler yaşasa bizim gibi ayakta kalamazlardı” ifadesini kullandı.

 

'Ligin ilk yarısını lider bitireceğiz'

 

Fanatik.com'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Başkanı, "Geçen sezonki takımımız bu sezonki takımdan çok daha ileride değildi. Basında çok kötü olduğumuz yönünde bir algı var. İçeride kalan 2 maçı kazanacağımıza inanıyorum. Bu 2 maçı kazanırsak sezonun ilk devresini lider bitireceğimize inanıyorum. Fenerbahçe taraftarı stada gelsin. Seyirciler gelmeyince futbolcular da üzülüyor. Ligin ikinci devresinde iyi hazırlanıp şampiyon olacağız" diye konuştu.

 

‘Yorumcular sahadan gördüğünü anlatmalı’

 

Basın mensuplarını eleştiren Yıldırım "Basındaki baronlar Fenerbahçe'nin çok kötü olduğunu yazıyorlar. Seyircinin kafasını karıştırıyorlar. Gazeteci olan dürüst, namuslu olacak. Böyle şey olur mu ya? Türk sporu bir yere gitmez. Yeniden oturup dizayn etmek gerekiyor. Konuşarak olmaz.İlhan Bey, 'Aziz Yıldırım'ı seversin sevmezsin gelin takımınıza sahip çıkın' demek istiyor. Yorumcular sahada gördüğünü anlatmalı. Futbolcuların emeklerine sahip çıkılmalı. Bazı yorumcular bilmeden konuşuyorlar. O yalan haber yapanlar bu şekilde evlerine ekmek götürüyorlar. Devlete vergi vermiyorlar. Bunlar ayıp şeyler." şeklinde konuştu.

 

‘Emenike'yi satmıyoruz’

 

Aragones döneminde Xavi Alonso' yu transfer etmek istediklerini ifade eden Aziz Yıldırım, " İspanya 'yı Avrupa Şampiyonu yapmış Aragones'i getirdik. Gelirken bize Guiza ve Xabi Alonso'yu şart koşmuştu. Guiza'yı transfer ettik, fakat Xabi Alonso'yu alamadık İngiltere'den. Bu arada yönetici arkadaşlar bilmiyor. Emenike' nin menajeri geldi. 'Satmayı düşünürseniz konuşalım' dedi. 10 milyon euro'luk teklif olduğunu söyledi. 'Hayır dedik'" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

 

‘Algı operasyonuna gelmesinler’

 

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ' dan sonra konuşan Sarı-Lacivertli kulübün asbaşkanı İlhan Ekşioğlu, "3 Temmuz'da 3 Temmuz'u yaşayanlardan biri olarak söylüyorum; taraftarlarımız bu algı operasyonuna gelmesin. Gol rakamları harik tüm istatistiklerde rakiplerimizden öndeyiz. Efendim Fenerbahçe kötü oynuyormuş. Taraftarımız bu oyuna gelmesin. Bu bir operasyondur. Penaltı istatistiklerinde Gaziantepspor'dan bile gerideyiz. Geçen sene topla oynama yüzdesi yüzde 56 bu sene de yüzde 56. Başarılı pasımız 354'den 400'e çıkmış geçen seneye göre" ifadelerini kullandı.

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