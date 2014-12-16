Aziz Yıldırım: Şike operasyonunun amacı Fenerbahçe ile Erdoğan’ı karşı karşıya getirmekti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, şike operasyonunda görev alan herkesten şikayetçi oldu. Aziz Yıldırım, 179 sayfalık dilekçesinde komplo iddialarını 30 ayrı başlık altında sıraladı.

Star Ana Haber’in haberine göre, hakim, savı ve polislerden şikayetçi olan Yıldırım, dilekçesinin başında 17-25 Aralık operasyonlarından sonra devlet içindeki paralel yapılanmanın ortaya çıktığının savundu. Aziz Yıldırım dilekçenin ikinci sayfasında şike savcısı Mehmet Berk’in sorgu sırasında kendisine “Bunlar basit operasyonlar. O kadar büyük bir soruşturmaya imza atacağız ki sizden çok büyük ve güçlü kişilerin alındığını göreceksiniz” dediğini ileri sürdü.

Aziz Yıldırm şike operasyonunun amacının Fenerbahçe ile dönemin Başbakanı olan Recep Tayip Erdoğan’ı karşı karşıya getirmek olduğunu öne sürdü. Yıldırım’a göre "Operasyonlar daha önceden kurgulandı. Polisler tarafından o kurguya uygun şekilde yazılan senaryo önce fezlekeye sonra iddianameye ve en sonunda mahkeme kararına dönüştürüldü."

Aziz Yıldırım dilekçesine usulsüz şekilde dinlendiğini de ekledi.