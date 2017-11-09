Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 antrenör istifa etti

19 senede 19 teknik adam

(ÖZEL) Hakan TARHAN, İSTANBUL (DHA) 2018 yılında başkanlıkta 20\'inci yılını tamamlayacak Aziz Yıldırım, geçen 19 senede şimdiye kadar 19 teknik adamla çalıştı. Fenerbahçe\'nin başına teknik adam olarak görev yapan hocalar arasında dünya futbolunun tanıdığı isimler de bulunuyor. Almanya Milli Takımı\'na Dünya Kupası kazandıran Joachim Löw, İspanyollara Avrupa Şampiyonluğu sevinci yaşatan Luis Aragones, Hollanda\'nın efsane ismi Advocaat bu teknik adamların bazıları. Sarı Lacivertlilerin patronu Aziz Yıldırım, takımı bugüne kadar çok sayıda teknik adama emanet ederken, bu isimlerin büyük çoğunluğunun işine son vererek kulüple ilişkisini kesti. 19 teknik direktör arasında kendi isteğiyle istifa eden ya da sözleşmesini uzatmayan sadece 4 isim bulunuyor. Bunlardan ilki Joachim Löw\'ün sözleşmesi fesih olduktan sonra göreve getirilen Rıdvan Dilmen. Futbolculuğu zamanında Fenerbahçe\'nin efsane ismi haline gelen Dilmen, 1999 yılının Ekim ayı başında istifa ederek sadece birkaç ay görevinin başında kalmış oldu. Rıdvan Dilmen\'den sonra birçok isim teknik adam olarak Fenerbahçe\'nin başına gelirken, Arthur Zico dönemine kadar görev yapan hocaların hepsinin işine son verildi. 2007-2008 sezonunda Sarı Lacivertli kulüple sözleşme imzalayan \'Beyaz Pele\' lakaplı Brezilyalı teknik adam Fenerbahçe\'yi 100\'üncü yılında şampiyon yaparken, ertesi sezon Sarı Lacivertlilerin tarihindeki en büyük başarısı olan Şampiyonlar Ligi\'nde çeyrek finali oynattı. Zico,sezon sonunda kardeşi Edu ile başkan Aziz Yıldırım arasındaki kavga sebebiyle takımdaki görevini bırakmıştı. Fenerbahçe\'de Aziz Yıldırım dönemindeki istifa eden bir teknik adam da Advocaat. Hollandalı teknik adam geçen sene zaten kötü geçen sezonun ardından Hollanda Milli Takımı\'ndan gelen teklif üzerine Fenerbahçe teknik direktörlük görevinden istifa etti. Görevini kendi isteğiyle bırakan son isim ise Aykut Kocaman. Kocaman, 2010 yılında başladığı ilk döneminde 3 sezon kaldıktan sonra görevi bırakmıştı.

Başkan Aziz Yıldırım döneminde iki isim farklı yıllarda takımın başına iki defa getirildi. Bunlardan ilki 2003 yılında sözleşme imzalanan Christoph Daum.

3 sezon Fenerbahçe\'de görev yapan Alman çalıştırıcı Fenerbahçe\'yi tarihinde ilk kez iki sene üst üste şampiyon yaparak tarihe geçti. 2006 yılında son maç olan Denizlispor karşılaşmasında şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray\'a kaptırmak Daum\'un Fenerbahçe\'deki ilk döneminin sonunu getirdi. Luis Aragones\'in gönderilişinin ardından 2009 yılında tekrar göreve getirilen Daum sadece bir sezon takımda kalıp 2010 yılında görevine son verilmişti.

İkinci kez teknik adamlık görevine getirilen bir diğer isim de şu an takımın başında olan Aykut Kocaman. Kocaman ilk olarak Christoph Daum\'dan sonra 2010 yılında Fenerbahçe\'nin teknik direktörü oldu. Rıdvan Dilmen gibi kulübün efsane ismi olan Kocaman ilk senesinde takımını şampiyon yaptı. Aykut Kocaman, 3\'üncü sezonunun ardından ise kendi isteğiyle görevi bıraktı.

Aziz Yıldırım döneminde görev yapan teknik adamlar şunlar:

Otto Bariç

Joachim Löw

Rıdvan Dilmen

Zdenek Zeman

Turhan Sofuoğlu

Mustafa Denizli

Werner Lorant

Oğuz Çetin

Tamer Güney

Christoph Daum

Arthur Zico

Luis Aragones

Christoph Daum

Aykut Kocaman

Ersun Yanal

İsmail Kartal

Vitor Pereira

Advocaat

Aykut Kocaman