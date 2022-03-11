Aziz Yıldırım'dan 777 milyon liralık tazminat davası

'Futbolda şike' davasında haklarında verilen beraat kararlarının onanmasının ardından eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu tutuklu geçirdikleri döneme ilişkin 'haksız tutukluluk tazminatı' için mahkemeye başvurdu.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesinde düzenlenen "Haksız tutukluluk ve gözaltı yaşayan kişiler maddi ve manevi her türlü zararlarını, devletten isteyebilirler" hükmü gerekçe gösterilerek bugün açılan davada, Aziz Yıldırım 777 milyon 741 bin liralık maddi ve manevi tazminat talep etti.

Açtıkları davayı Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya değerlendiren eski Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Sayın Aziz Yıldırım'ın bir süre önce, spor yazarları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında 'Şimdi hesap sorma vakti' şeklinde kamuoyuna açıkladığı 3 Temmuz sürecine dair hukuki aşamanın ilkini bugün başlatmış bulunuyoruz" dedi.

"İstenen yüksek tazminatlar yoğun medya çalışmasının sonucudur"

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesindeki düzenlemeye dayanarak açtıkları davayla ilgili bilgi veren Masturoğlu, "Haksız tutuklama uygulanmasından dolayı hürriyetlerinden mahrum kalan ve bu süre içerisinde maddi ve manevi kayıpları olan sayın Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve şahsımla ilgili tazminat davaları bugün açılmıştır. Açılan davalarda istenen yüksek tazminat miktarları, anılan süreçte yapılan yoğun itibarsızlaştırma, karalama, kamuoyunda kişileri peşinen suçlu kılma uğrunda yapılan yoğun medya çalışmasının bir sonucudur" diye konuştu.

"Fenerbahçe Eğitim Kurumları'na ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız"

Telafisi imkansız maddi ve manevi zararlara uğradıklarını belirten Mosturoğlu, açılan davada istenen 777 milyon 741 bin liralık tazminat talebinin somut, belgeye dayalı zararlar olduğunu ifade etti.

Mosturoğlu ayrıca, kazanılacak tazminatın yaşanan zararların sembolik tazmini olduğuna vurgu yaparak, "Nitekim bunun için alınacak tüm tazminatları Fenerbahçe Eğitim Kurumları'na ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız. Bu sürecin ilk adımıdır. İlerleyen günlerde başlatacağımız yeni hukuki süreçlerle 3 Temmuz'un faillerinden hesap sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.