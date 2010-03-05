Aziz Yıldırım çürük raporuyla ilgili ifade verdi

T24 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "sahte çürük raporu" soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne çıkan Yıldırım, ifade verdi.



Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 saat kalan Yıldırım, ifadesine başvurulmasının ardından emniyet müdürlüğü yerleşkesinden ayrıldı.



Bu arada, Aziz Yıldırım'ın avukatı Umut Yaşar yaptığı yazılı açıklamada, müvekkilinin bugün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giderek yürütülmekte olan bir soruşturma dosyası ile ilgili olarak "mağdur müşteki" sıfatıyla bilgi verdiğini belirtti.



İstanbul'da "sahte askerliğe elverişsiz raporu" hazırlandığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor. Soruşturmada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da adı geçiyor. Yıldırım'dan adının bir iddianameden çıkarılması karşılığında "10 milyon TL" haraç alınmasının planlandığı da iddialar arasında.







