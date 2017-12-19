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Spor

Aziz Yıldırım, Çorlu'da Fenerbahçelilerle buluştu

Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) - FENEREBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret etti

19 Aralık 2017 16:52

Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) - FENEREBAHÇE Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde Fenerbahçeliler Derneği\'ni ziyaret etti.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Çorlu Fenerbahçe Derneği\'ni ziyarette bulundu. Yıldırım\'ı dernek binasında Çorlu Kaymakamı Levent kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Özkök karşıladı. Burada katılanlar ile birlikte kahvaltı yapan Yıldırım, daha sonra kulübe üye olanların üyelik formlarını imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, engelli Fırat Çakin\'e (13) imzalı Fenerbahçe formasını hediye edip, Fenerbahçe maçını izlemesi için İstanbul\'a davet itti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlamayan Aziz Yıldırım, daha sonra Çorlu\'dan ayrıldı.
 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Aziz Yıldırım\'ın gelişi
-Çiçek takdim edilmesi
-Üyelerin formlarının imzalanması
-Fotoğraf çekilmesi
-Engelli Fırat Çakin\'e forma hediye edilmesi
-Kaymakam ve Belediye başkanına forma hediye edilmesi
-Detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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