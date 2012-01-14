Aziz Yıldırım cenazeye katılacak mı?

T24 - Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, bu akşam hayatını kaybeden Lefter Küçükandonyadis'in Pazar günü toprağa verileceğini açıkladı. Koç, Aziz Yıldırım'ın cenaze törenine katılma ihtimali için, "Keşke gerçekleşebilse. Ama gerçekleşmesi çok zor. Bunun olmasını isteriz. Gerçekleşmesini deneyeceğiz" dedi.



Lefter Küçükandonyadis'in hayatını kaybettiği Amerikan Hastanesi önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, Küçükandonyadis'in Pazar günü saat 11.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda yapılacak törenin ardından Büyük Ada'da toprağa verileceğini açıkladı.



Ali Koç, Ordinaryüs lakaplı efsane oyuncunun bu akşam saat 20.01'de hayata gözlerini yumduğunu dile getirerek, "Sadece Fenerbahçe için değil Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Türk sporu için çok önemli bir isimdi. Kendisi sürekli rahatsızlanarak hastaneye geliyordu. Hep güçlenerek çıkıyordu. Ancak bu kez öyle olmadı. Kendisini saat 20.01'de kaybettik. Bundan sonra bize düşen gören Lefter adını yaşatmaktır" dedi.



Bir basın mensubunun Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan'ın ziyareti hakkındaki bir soruya Koç, Galatasaray yönetimine teşekkür ederek, "Sedat Bey'e teşekkür ederim. Onun huzurunda Galatasaray yönetimine de teşekkür ederim. Geldiler acımızı paylaştılar. Böyle durumlarda taraftarlık, renktaşlık önemli değil. İyi günde ve kötü günde böyle dayanışma içinde olabilsek Türk futbolu daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Lefter'in başkan Aziz Yıldırım'a mektup göndererek helalleşmesini "Sanki içine doğmuş gibi mektup yazdı. Helalleşti" şeklinde değerlendiren Ali Koç, Başkan Aziz Yıldırım'ın cenaze törenine katılıp katılmayacağına ise şöyle cevap verdi: "Taraftarlar başkanımız Aziz Yıldırım'ın cenaze törenine katılmasını istiyor. Hatta internette de bir kampanya başlatılmış durumda. Keşke gerçekleşebilse. Ama gerçekleşmesi çok zor. Bunun olmasını isteriz. Gerçekleşmesini deneyeceğiz. Talep edeceğiz." Bunun yanında Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özaydınlı'da hastaneye gelerek ailesine destek oldu.

Cenaze töreni Pazar günü



Bu arada Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden de cenaze töreninin Pazar günü yapılacağı açıklandı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Camiamızın Değerli Büyüğü Lefter Küçükandonyadis'in cenazesini, 15 Ocak Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndan hep birlikte ebediyete uğurlayacağız. Tören ile ilgili detaylar daha sonra ayrıntılı olarak duyurulacak."



