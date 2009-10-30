Aziz Yıldırım boşanıyor mu?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, 29 yıllık eşi Yıldız Yıldırım ile tekrar bir araya gelmesi yönündeki çabaları sonuç vermedi.



Eşi Yıldız Yıldırım’la yaklaşık bir yıldır ailevi sorunlar yaşadığı bilinen ve bu yüzden evi terk ettiği iddia edilen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım boşanma sürecini başlattı.



Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde boşanma konusunda avukatıyla görüştüğü ve dava açılması için talimat verdiği öğrenildi. Ailesinin yakın dostlarının uzun süredir Yıldırım çiftinin arasını yapmaya çalıştığı ancak bu çabaların bir sonuç vermemesi üzerine Yıldırım’ın böyle bir karar aldığı iddia edildi.



Daha önce yalanlamıştı



Daha önce bir dergi, Yıldırım’ın eşi Yıldız Yıldırım’la ciddi sorunlar yaşadığını yazmıştı. Bunun üzerine kulübün internet sitesinden “Haber içeriği tümü ile gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Yıldız-Aziz Yıldırım çifti boşanmak için mahkemeye başvurmadıkları gibi, derginin iddialarının tersine mutlu bir yaşantı sürmektedirler. Derginin doğrulatma ihtiyacı bile duymadan insanların ailevi yaşantısını hayal ürünü senaryolarla spekülasyon konusu yapması basın etiğine aykırıdır ve sadece reyting amaçlıdır. Sorumluları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır” açıklamasına yer verilmişti.



29 yıllık evli Yıldırımçiftinin iki kızı bulunuyor. Aziz Yıldırım bir süre önce büyük kızından bir torun sahibi olmuştu. Fenerbahçe tarihinin son 11 yılına damgasını vuran Başkan Aziz Yıldırım, aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin en fazla şampiyonluk gören başkanı unvanının da sahibi.

