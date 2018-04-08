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Spor

Aziz Yıldırım: Bir dönem daha adayım, daha sonra aday olmayacağım

Başkan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa son kez aday olduğunu açıkladı

08 Nisan 2018 13:54

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin 15. yıl kutlamasında konuştu.

Yıldırım, 3 Temmuz sürecinin bitmediğini vurgularken, "Yargıtay kararı beraat yönünde onaylanmadığı sürece 3 Temmuz süreci sona ermeyecektir. Sonrasında da maddi anlamda kayıpların karşılanması için bir süreç başlayacaktır. Manevi kayıpların karşılanması zaten mümkün değil. Bir dönem daha adayım, daha sonra aday olmayacağım. Onursal başkanlık için adım geçiyor ama ben bu kulübün bekçisi bile olurum. Bunu daha önce söylemiştim" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım ayrıca bu ay sonunda gerçekleştirilecek Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak, "Divan Başkanlığı'nda adayımız Vefa Bey, kendisine başarılar diliyoruz" şeklinde görüş belirtti.

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