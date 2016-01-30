Aziz Yıldırım: Başkanlığı bırakmayacağım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Divan Kurulu toplantısında mayıs ayında başkanlığı bırakmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun ocak ayı olağan toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.



Divan Kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Fernabahçe Başkanı Aziz Yıldırım tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.



Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Mayıs ayında bırakmıyorum"

- Konuşmak istememin sebebi Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili olmasıdır. Mayıs ayında buradayım bırakmıyorum. Onu hiç söylemiyorum bile...Mayıs ayında karar alacağız. 18 senedir söylüyoruz, amatör şubeler yük ve bu yükü taşımak çok zor.

- Banka Aziz Yıldırım kefaleti istiyor. 3 Temmuz'dan sonra Türkiye'de sponsor bulmak kolay değil. Avrupa'ya gidiyorlar.

- Elemanlar alıyoruz, gazeteler diyor adam çıkartıyor. Biz gereğini yaparız. Kimseye de hesap vermem.

- Devletten ricam gelip hesapları incelesinler, 100 milyon doları geri versinler. Kim tesisini yapmışsa devlet yardım etsin.

- Kulüpler zor durumda. Çoğu futbolla uğraşıyor, bizim gibi 9 branşla uğraşan yok.

"Sivil ihtilal yapıyorlardı"

- UEFA 'Şampiyonlar Ligi'ne TFF göndermedi gönderse sizi' alırdık diyor. Bunların davaları açılacak.

- Bugün hepsi kaçıyor, yaptıkları haltı biliyorlar. Sivil ihtilal yapıyorlardı. Onlardan olanlar hangi delikte?

"Ya çare bulacaklar ya da biz katılmayacağız"

- Bu sene Türkiye Kupası için hocayla oturduk konuştuk. Gençleri oynattık. Antalya'da sakatlıktan çekindiği için daha fazla genç oynattı. Türkiye Kupası her kulüp için şampiyon olmazsan zarardır. Ya buna bir çare bulacaklar, ya da ceza da verseler katılmayacağız. Buna bir çare bulacaklar. Yayıncı kuruluş 'Üzülür, ağlar' yok. Geçen sene yayından aldığımız pay yüzde 11, Türkiye Futbol Federasyonu yüzde 14 alıyor. Benden fazla alıyor. Sonra UEFA görüyor, 'Zarar' diyor.

"Kuralı bilmiyorlar"

- Antep'te Hasan Ali orta sahada düşürdü. Kırmızı kart. Kuralı bilmiyorlar. 'Bariz gol şansı' dediler. Pozisyon orta sahada. Sonra 'sert hareketten atıldı' diye yazdırdılar.