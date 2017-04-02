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Spor

"Aziz Yıldırım 'Artık kızımla ilgilenmeliyim, 2018 Mayıs'ta başkanlığı bırakırım' dedi"

Fenerbahçe başkanlığı için en güçlü adayın Ali Koç olduğu yorumları yapılıyor

02 Nisan 2017 14:45

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2018 Mayıs'ta başkanlıktan ailevi nedenlerle ayrılacağı iddia edildi. Yıldırım'ın yakın çevresine, "Artık kızımla ilgilenmeliyim. 2018'in Mayıs ayından sonra locama oturur, maçları izlerim. Kimseye muhalefet yapmam ve destek veririm" ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Buna göre, gözü Yargıtay'da olan Yıldırım, beraat kararıyla başkanlığı devredecek.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 1998 yılından beri sürdürdüğü görevini 20. yılda bırakmaya hazırlanıyor. Yıldırım'ın yakın çevresine artık yorulduğunu ve ailesine zaman ayırmayı istediğini söylediği öğrenildi. Eşi Gonca Hanım'dan kızı Yaz için bu kararı düşünen Aziz Yıldırım, "2018'in mayıs ayından sonra locama oturur, maçları izlerim. Yerime kim gelecekse gelsin, muhalefet yapmam ve Fenerbahçe için desteğimi veririm" ifadelerini kullandı.

En güçlü aday Koç

3 Temmuz sürecinde sona gelen Yıldırım'ın beraat talebinin onanmasının da bu 1 yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece Aziz Yıldırım, "şike ve kumpas" davalarından beraat ederek, sarı-lacivertli kulübü bir başka isme devredecek. Başkanlığın en büyük adayı da Ali Koç olacak. Mali sıkıntıları gidermek için Arçelik'in sponsorluğunu Yıldırım'a öneren Koç, 2018'deki seçimde başkanlığın en güçlü ismi. Yıldırım'ın da Koç'a başkanlık yolunda destek vermesi bekleniyor.

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