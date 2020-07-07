Aziz Yıldırım'a para cezası

Kadıköy'de 2017'de oynanan Fenerbahçe-Yakındoğu Üniversitesi kadın basketbol takımları arasındaki müsabaka öncesi çıkan kavgada Yakındoğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Mehmet Işık Eyigüngör'ü tehdit ettikleri gerekçesiyle dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici Ali Cenk Başak 50'şer gün adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak'ın günlüğü 80 TL'den 4'er bin TL para cezasını 10 eşit taksitte ödemesine hükmetti.

İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davaya sanıklardan Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak’ın avukatı Abdurrahim Erol ile Mehmet Işık Eyigüngör’ün avukatı Seyit Kaplan katıldı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre Eyigüngör’ün avukatı Seyit Kaplan sanıkların cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Abdurrahim Erol ise İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davaya konu olayla ilgili şikayetçinin bu konuyu abarttığını ve çarpıttığını ileri sürdü. Sanık Ali Cenk BaşaK’a yönelik olan tek iddianın, tanıklardan birinin müsabaka boyunca Başak’ın Eyigüngör’e dönerek, “Seni bitireceğim” şeklindeki beyanı ve iddialarına dayandırıldığını belirten avukat Erol, tanığın beyanlarını kabul etmediklerini, tehdite ilişkin hiçbir delil olmadığını ileri sürdü.

Aziz Yıldırım’ın aynı sözlerden oluşan tehdit sözlerini Ali Cenk Başak ile söylediğinin iddia edildiğini belirten avukat Erol, “Müsabakadan sonra basına verdiği bir demeçte kullandığı sözler tehdit iddiasına dayanak yapılmıştır. Şikayetçi ile sanıklar arasında 7-8 polis memuru bulunmaktadır. Tehdit iddiası taşıyan sözler gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

Gözlemci tutanağında iddialar yok

Basketbol Federasyonunun gözlemcisinin maç boyunca tuttuğu tutanağın resmi belge niteliğinde olduğunu belirten sanık avukatı, “Tehdit iddiası gerçek olsaydı, gözlemcinin tutanağında bu tehdit iddiası yer alırdı. Müsabaka boyunca iki sanığın da aynı sözleri tekrar tekrar şikayetçiye dönerek söylemesi mümkün değildir” diye konuştu.

Kongre üyeliğinden istifa ettiler

Katılan Mehmet Işık Eyigüngör ile arkadaşı olan tanığı Osman Baydar’ın olayın ardından Fenerbahçe kongre üyeliğinden istifa ettiğini belirten avukat Erol, Aziz Yıldırım’ın ağzından çıkmamış sözler nedeniyle cezalandırılmak istendiğini belirtti.

İddianamede, Kadıköy’de 7 Mayıs 2017 tarihinde Caferağa Spor Salonu’nda Fenerbahçe-Yakındoğu Üniversitesi kadın basketbol takımları arasındaki maç öncesinde çıkan kavgada Fenerbahçe’nin o dönemki başkanı Aziz Yıldırım’ın parmağını sallayarak Yakındoğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Mehmet Işık Eyigüngör’e tokat attığı akabinde ‘Seni bitireceğim daha beter yapacağım” dediği, maç sonrası yaptığı açıklamalarda ise “Geldim gereğini yaptım. Bundan sonra daha fazlasını yapacağım” diye tehdit ettiği ileri sürülmüştü. Fenerbahçe Yöneticisi Ali Cenk Başak’ın ise “Sen göreceksin daha beter yapacağım” dediği ileri sürülmüştü.

Aziz Yıldırım savunmasında maç öncesi tehdit olayının yaşanmadığını basketbol federasyonu gözlemcisinin raporunda böyle bir tespitin yapılmadığını, maç sonrası yaptığı basına açıklamada ise fikirlerini açıkladığını söylemişti. Sözlerinin Fenerbahçe’nin haklarını koruma adına bir söylem olduğunu belirten Aziz Yıldırım haklarının korunması kararlılığınını vurgusunu yaptığını, kesinlikle kastı olmadığını söylemişti. Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak’ın ise iddiaların asılsız olduğunu, tehdite yönelik herhangi bir delil ve tanık olmadığını söylemişti.