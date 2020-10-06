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Spor

Aziz Yıldırım'a 1 yıl seyirden men cezası

06 Ekim 2020 13:22

Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı.

Aynı davada Yıldırım'a karşı fiili saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılanan Işık Eyigüngör'ün ise beraatine karar verildi.

Ne olmuştu?

7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan, Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde iki tarafın başkanları arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı.

Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi olmuş, şikayet üzerine de taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

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