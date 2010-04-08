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Aziz Yıldırım 5 milyon dolara ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, iki kızının annesi 30 yıllık hayat arkadaşı Yıldız Yıldırım’dan tek celsede boşandı.

08 Nisan 2010 03:00

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, iki kızının annesi 30 yıllık hayat arkadaşı Yıldız Yıldırım’dan tek celsede boşandı. Yıldırım, eşine aylık 25 bin dolar nafaka ile yaklaşık 5 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Beykoz Aile Mahkemesi’ne avukatı Umur Yaşar aracılığıyla başvuran Aziz Yıldırım, eşi Yıldız Yıldırım’a şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı.

Yıldırım çiftinin boşanma davası geçen çarşamba Beykoz Aile Mahkemesi’nde görüldü.
 

Çabalar yetmedi

Davaya Aziz Yıldırım’ın avukatı Umur Yaşar ve Yıldız Yıldırım’ın avukatı Kezban Hatemi katıldı.

Mahkeme, 30 yıllık evliliği tek celsede bitirerek çiftin boşanmalarına karar verdi. Ayrıca Aziz Yıldırım’ın, Yıldız Yıldırım’a aylık 25 bin dolar nafaka ve yaklaşık 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Son bir yıldır çiftin yaşadığı sorunlar nedeniyle Aziz Yıldırım’ın evi terk ettiği ileri sürülmüştü. Yakın dostlarının uzun süredir Yıldırım çiftinin arasını yapmaya çalıştığı ancak bu çabaların bir sonuç vermemesi üzerine Yıldırım’ın boşanma davasını açmaya karar verdiği iddia edildi.


Yalanlamıştı

Daha önce de bir dergi, Yıldırım’ın, eşi Yıldız Yıldırım’la ciddi sorunlar yaşadığını yazmıştı. Bunun üzerine kulübün internet sitesinden şöyle bir açıklama yapılmıştı: “Haber içeriği tümü ile gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Yıldız-Aziz Yıldırım çifti boşanmak için mahkemeye başvurmadıkları gibi, derginin iddialarının tersine mutlu bir yaşantı sürmektedirler. Derginin doğrulatma ihtiyacı bile duymadan, insanların ailevi yaşantısını hayal ürünü senaryolarla spekülasyon konusu yapması basın etiğine aykırıdır ve sadece reyting amaçlıdır. Sorumluları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.”

 

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