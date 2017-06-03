Aziz Yıldırım: 4 oyuncu ile anlaştık, yeni hocayı haftaya açıklayacağız

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yeni sezon için 4 oyuncuyla anlaşma sağladıklarını söyledi. Yıldırım, Fenerbahçe'nin yeni hocasını da önümüzdeki hafta açıklayacağını duyurdu.

Başkan Yıldırım, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Euroleauge açıklamalarını da eleştirerek "Fikret Orman saçma sapan konuşmuş. Sayın başkan ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu onu ezdi." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin 2017 Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Konuşmamı 3 bölümde yapacağım. Euroleague, mali konular ve amatör branşlar ve futbol.

Euroleague şampiyonluğunu bizlere yaşatan Sayın Obradovic ve sporcularımıza teşekkür ediyorum.

Dünyada yapılan 2 büyük basketbol organizasyonu var. Birincisi NBA, ikincisi Euroleague.

- Futbolda Şampiyonlar Ligi neyse, basketbolda da Euroleague şampiyonluğu aynıdır.

- Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı almasına 'Tesadüf' dedim, yanlış anlaşıldı. Benim kastettiğim süreklilikti.

- Fenerbahçe üç Final-Four sonrası şampiyon oldu. Devamlılık vardır ve sürecektir. Bunun da olmazsa olmazı ekonomidir.

- Erkek basketbol takımımız bu geleneği devam ettirecek. Buna inanın.

- Fenerbahçe'nin basketbol bütçesi 30 milyon euro'dur. 12 milyon euro gelirdir. 18 milyon euro açık vermektedir.

- Basket takımının bütçesinin yarısını Doğuş grubu karşılayacak. Anlaşma 3 yıllıktır.

- Ülker'le yaptığımız anlaşmanın benzerini Doğuş'la yapıyoruz. Sadece imza kaldı. Bütçenin yarısını onlar karşılayacak"

- Her türlü anlaşmayı yaptık. İmza kaldı. Fenerbahçe Doğuş beraber hayata geçecektir.

- Bu salonu Fenerbahçe'ye hediye eden Murat Ülker'e ölene kadar teşekkür edeceğim.

- Ülker'den bir menfaatimiz var mı diyorlar. Aziz Yıldırım'ın Ülker'den tek menfaati, maçlarda bedava çikolata yemektir.

Başarısızlığın sebebi benim



- Futbol takımı başarısızdır. Bunun sebebi ben ve yönetimdir.

- Oyuncunun biri aldığı bütün paraları organizatörlere kaptırıyor, sahada yok. Bir şey yapamıyorsunuz.

- Benim 1 tane arabam var. 4-5 senede bir defa değiştiririm. Bizim 20 yaşında oyuncumuzun 4-5 arabası, yatı var.

- 6 aydır Samandıra'ya bir defa bile gitmedim. Bu sene her şeyimle Samandıra'da olacağım. Bu sene elimiz hep orada olacak.

- Önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılacak kongreye bütün branşlarda başarılı olmuş bir şekilde geleceğiz.

- Bizim esas branşımız amatör sporlar değildir, futboldur.

- 3 antrenör adayımız var biri Aykut Kocaman. Pazartesi karar verip açıklayacağız. Transferde 4 futbolcuyla anlaştık.

- Aldığım futbolcuları açıklamaya mecbur muyum? 4 oyuncu ile anlaştık. Transfer 17 Haziran'da başlıyor.

- Aykut Kocaman'ın ismi geçiyor. Herkes karalamada. Daha bir şey belli değil, 'Fenerbahçe'ye gelmesin' diyorlar. Sen kimsin?

Onman kendine çalışıyor



- EuroLeague'in yüzde 75'i 11 takımındır. Herkesin yüzde 7'ye yakındır. Yüzde 25'i diğer Avrupa'nın basketbol liglerinindir.

- Fenerbahçe, EuroLeague'in ortağıdır, mal sahibidir! Ne zamana kadar, EuroLeague yaşadığı müddetçe...

- Euroleague'de icra kurulunun 4 üyesinden biri, teknik heyetin 6 üyesinden biri Fenerbahçe'dir.

- Euroleague'den 3,5 milyon Euro para kazandık bu sene. Salondan ve sponsordan gelen paralar hariç.

- Türkiye liginde ise 3 milyon kazanıp, 3 milyon ödedik. Gelir, gider sıfır yani.

- Beşiktaş başkanının söylediği sözler çok enteresan. Cevap versek kavga olacak yoksa.

- Sayın Fikret Orman, kendi kendine çelişiyor. EuroLeague'de TOP 16'ya kalınca 'EuroLeague şampiyon olacak kadromuz var' dedi.

- EuroLeague hırsızlık organizasyonu diyor, biz de bilsek de bu yağmadan alsak...

- 2 milyon liradan fazla ceza verdik. Federasyon spor kulüplerini idare etmek ve kaynak yaratmak için mi var.

-Fikret Orman saçma sapan konuşmuş. Sayın başkan ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu onu ezdi.