-AZİZ YILDIRIM: "SİVAS, HER ZAMAN FENERBAHÇE İLE KARDEŞTİR" SİVAS (A.A) - 22.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler, Sivas Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonunda engellilere yönelik gerçekleştirilen tekerlekli sandalye dağıtım törenine katıldı. Sivas Fenerbahçeliler Derneği ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Engelliler Haftası dolayısıyla İnönü Konağı'nda düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım törenine katılan Yıldırım ve beraberindeki yöneticileri, sarı-lacivertli taraftarlar sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı. Yıldırım, kendisinin gelişi sırasında heyecanlanan engelli Doğan Oymak'ın (27) yanına giderek üzerindeki Fenerbahçe formasını imzaladı. Törende konuşan Yıldırım, bugün Sivas'a Fenerbahçe futbol takımının yapacağı maç için geldiklerini belirterek, engellilere yönelik böyle bir etkinliğin içinde bulunmaktan dolayı kendisinin ve yönetici arkadaşlarının çok mutlu olduğunu söyledi. Sivas'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ilk adımların atıldığı noktalardan biri olduğunu ifade eden Yıldırım, Sivasspor camiası ile de dost olduklarını kaydetti. Sivasspor Kulübü ile Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yakınlıklarının olduğunu anlatan Yıldırım, ''Çünkü Sivas başkanı ve yöneticileri hep bizlerin dostları, arkadaşları ve kulübümüzün üyeleridir. Sivas'a her geldiğimiz dönemde burada saygıyla karşılanmışızdır. Onun için Sivas bizim için ayrı bir noktadadır. Bunu bugünkü maçtan dolayı da söylemiyorum, bunun bilinmesini arzu ediyorum. Çünkü Sivas, her zaman Fenerbahçe ile kardeştir, bu ömür boyu da devam edecektir'' diye konuştu. Bu programda bulunarak engellilere destek olmayı amaçladıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: ''Engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olduğumuzu, her konuda destek olacağımızı da burada ifade etmek isterim. Bu kardeşlerimizin daha da iyi yaşamaları ve bizden biri olduklarını her zaman hatırlatmak gerektiğini de burada söylemek istiyorum. 'Allah hepimize sağlıklı, mutlu yaşamayı nasip etsin' dediğimiz sözlerin içerisinde, engelli kardeşlerimize de her zaman bu sözleri söylüyoruz. Sorunlu olan tüm vatandaşların sorunlarını çözmek için el birliği ile bir vücut içerisinde çalışma yapmamız gerekir. Bunun için burada Sivas Fenerbahçeliler Derneği Başkanımız Ergüder Sümbüloğlu beye ve arkadaşlarına bu imkanı sizlere sundukları için, bizi buraya davet ettikleri için teşekkür ediyorum.'' -''İNŞALLAH FENERBAHÇEMİZ BU AKŞAM ŞAMPİYON OLUR''- Bugün 50 civarında tekerlekli sandalye dağıtılacağını belirten Yıldırım, ''Biz de Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu olarak, arkadaşlarım ve şahsım adına şunu söylüyorum, 10 tanesi akülü olmak üzere 50 tane tekerlekli sandalyeyi, buradaki vatandaşlarımıza verilmesi için dernek başkanımızın emrine veriyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Allah hepimizin yanında olsun ve 'inşallah Fenerbahçemiz de bu akşam şampiyon olur' diyorum'' ifadelerini kullandı. Sivas Valisi Ali Kolat ve Belediye Başkanı Doğan Ürgüp de engellilere yönelik olarak kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Sivas Fenerbahçeliler Derneği'ne bu yardım faaliyetinden dolayı teşekkür etti. Dernek başkanı Ergüder Sümbüloğlu ise ''Fenerbahçe Spor Kulübü, yurt içinde ve yurt dışında camianın büyüklüğüne yakışır şekilde örgütlenen dernekleriyle, sportif faaliyetlere destek olmanın yanı sıra büyük bir sivil toplum örgütü olarak da çalışmaktadır. Başkanımız sayın Aziz Yıldırım'ın geniş vizyonu ve desteği sayesinde bizler de Sivas Fenerbahçeliler Derneği olarak her fırsatta elimizden geldiğince sosyal yardım faaliyetlerine katılmaya çalışıyoruz'' dedi. Sümbüloğlu, bu tür faaliyetlerinin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve başkan Aziz Yıldırım'ın destekleriyle süreceğini kaydetti. Sivas Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Mehmet İmre de engellilerin eli ayağı oldukları için Fenerbahçe kulübüne ve taraftar derneğine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vali Ali Kolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve beraberindeki yöneticiler ile diğer yetkililer engellilere tekerlekli sandalyelerini teslim etti. Engellilere, tekerlekli sandalyelerinin yanı sıra ''Bir Tutkunun Tarihi Fenerbahçe'' adlı DVD ile Fenerbahçe atkısı da hediye edildi.