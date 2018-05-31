Aziz Yıldırım: "Bir defa daha şans istiyorum"

\"Seçilelim ve hesaplaşalım istiyoruz\"

\"Bu son kongrem. Bir daha aday olmam\"

\"3 Temmuz\'un aklanması lazım\"

\"Şampiyonluğumuzu engellediler\"

\"Emre Belözoğlu futbolculuğa devam etmeseydi, O\'nu yönetime alacaktım. Futbolla ilgili her şeyi O\'na verecektim\"

\"12 Mayıs tarihinde bir kumpas daha var\"

\"Ozan Tufan, yükselmesi ve büyümesi için yapması gerekenleri anlatmamıza rağmen yapmıyor\"

\"Önümüzdeki yıllarda tribünlerle tamamen ben ilgileneceğim\"

\"Sakin ve demokratik bir seçim olacak\"

\"Ali Koç\'la aramızda şartlarımız eşit olamaz. Ben bu kulüp için hapis yatmışım\"

\"Kaybedersem onursal başkan olmam. İlerde Aziz Bey olarak anılmak isterim. Onursal başkanlığa gerek yok\"

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran\'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Yıldırım, \"Bir defa daha şans istiyorum. Seçilelim ve hesaplaşalım istiyoruz\" dedi.

CNN Türk\'te \'Türkiye Gündemi\' programına konuk olan Aziz Yıldırım, Cem Yılmaz, Mehmet Arslan ve Tayfun Bayındır\'ın sorularını yanıtladı.

\"3 TEMMUZ\'UN AKLANMASI LAZIM\"

Aziz Yıldırım ilk olarak, \"Delegelere ne vadediyorsunuz. Neden size oy versinler?\" şeklindeki soruya, \"Tecrübe ve vefa var. Kuvayi Milliye ruhu yaratmış Aziz Yıldırım ve arkadaşları var... 3 Temmuz\'un aklanması lazım. Biz gönüllerde beraat ettik ama mahkeme kararı gerekiyor tabi. Emenike\'nin para sayma görüntülerinden bahsediyorlardı. Şike sürecinde olmayan ama oldu gibi gösterilen şeyler var\" yanıtını verdi.

\"BİR DEFA DAHA ŞANS İSTİYORUM\"

Yıldırım, kongre üyelerinden son kez oy istediğini dile getirerek, \"Kongre üyelerinden tek isteğim, bu seçimde bize 1 kere daha şans vermeleri. Yargıtay kararı çıkar ve biz bütün mahkemeleri açarız. Benim tek isteğim bu. Ondan sonra bir daha Fenerbahçe\'nin kapısının önünden geçip aday olmayacağım. Bizden başkaları bu hikayeyi nihayete erdiremezler. Çünkü bunları biz yaşadık. Hapis yatan biziz. Mahkeme salonlarında olanlar biziz. Bu süreçleri biz yaşadık. Bu davanın en büyük aktörüyüm\" diye konuştu.

\"BU SON KONGREM. BİR DAHA ADAY OLMAM\"

Son kez aday olduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, \"3 yıl içinde Yargıtay kararı çıkmazsa ne yapacaksınız?\" sorusu üzerine, \"Karar çıkacaktır, çıkmazsa arkadaşlara bırakır giderim. Ama 3 yılı tamamlayacağım, hesap sormak için her şeyi yapacağım. Hem hesap soracağız hem de içeride dışarıda sportif başarı için her türlü şeyi yapacağız. Taraftarı heyecanlandıracak futbol için tüm transferleri yapacağız. Bu son kongrem. Bir daha aday olmayacağım\" ifadelerini kullandı.

\"ŞAMPİYONLUĞUMUZU ENGELLEDİLER\"

Yıldırım ayrıca, şampiyonluklarının engellendiğini vurgulayarak, \"Galatasaray maçında hakem hatası olmasaydı, bugün şampiyon bir takımın başkanı olarak sizinle konuşacaktım ama müsaade etmediler, engellediler\" şeklinde konuştu.

**Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım\'ın konuşmasının devamında öne çıkan sözleri ise şöyle;

- Emre Belözoğlu\'nu aradım, telefonu çaldı ve açılmadı. Futbolculuğa devam etmeseydi, sözleşme yenilemeseydi O\'nu yönetime alacaktım. Yönetim kurulunda olup, futbolla ilgili her şeyi O\'na verecektim.

- İtalyan\'ı aldık, sportif direktör yaptık, biz karışmayalım dedim. Capello\'yu getirecektik, Çin\'den teklif aldı, oraya gideceğini söyledi. Liverpool\'da çalışan Klopp ile de görüştü ama o gün Türkiye\'ye gelmek istemediler. Bir gün Pereira\'yı aldı ve geldi. Van Persie\'yi aldık, 20 bin kişi karşıladı, istediğimiz verimi alamadık. Anelka\'yı biz aldık, Alex\'i biz aldık. Bu tip büyük transferlerde yönetimin katkısı oldu. Diğer oyuncuları teknik direktörler aldı. Hatalı transferlerde, teknik direktörlerin hatası oldu.

- 12 Mayıs tarihinde bir kumpas daha var. O maçı Fenerbahçe kazansa, o maç yarıda kalırdı. Polis kaçar mı? Böyle bir şey var mı? Hepsi kumpas.

- Ozan Tufan\'la konuştum, Ali Yıldırım ve başkaları da konuştu. Yükselmesi ve büyümesi için yapması gerekenleri anlatmamıza rağmen yapmıyor. Biz 1 defa anlatıyoruz, antrenör 10 kere anlatıyor ama maalesef öyle bir yapısı var, olmuyor.

- Tribünde eroin, kokain, esrar içenlerle mücadele ettim. Fenerbahçe futbolcusuna hakaret edenlerle mücadele ettim. Son dönemde de ne yaparlarsa yapsınlar dedim ancak, önümüzdeki yıllarda tribünlerle tamamen ben ilgileneceğim. Tribüne gelen hakaret etmeyecek.

- Ben taraflıyım, Fenerbahçeliyim. Bana TFF başkanı da ol dediler, olmadım. TFF başkanı olsam, Fenerbahçe aleyhine bir şey getirseler önüme, imzalamam. Fenerbahçeliyim, tarafım ben.

- Hapishaneye gittim, kimse beni ziyarete gelmedi. Kim geldi? Kayseri Başkanı Recep bey ve Manisa başkanı geldi. Bir de Eskişehir Başkanı Halil Ünal geldi. Kırıldım yani. Çoğu da değişti. Bu kadar şey yapmama rağmen, bir tanesi destek vermedi.

- 19 senedir Galatasaray, Fenerbahçe\'yi Kadıköy\'de yenemiyor. 4-5 kere berabere kaldı, hepsinde sevindi.

- Obradovic hiçbir yere gitmez, 2 sene daha sözleşmesi var.

- Sakin ve demokratik bir seçim olacak.

- Seçilirsem ilk işim toplantı yapmak olacak. Kulüple bu seçim nedeniyle fazla ilgilenemedim. Kulüple ilgilendikten sonra tatile çıkarız.

- 13 bin oyu alan kazanır.

- Ben bu kulübe 20 yıllık başkanlık yapmışım. Ali Koç\'la aramızda şartlarımız eşit olamaz. Ben bu kulüp için hapis yatmışım. Ben 26 bin üyenin 20 binini birebir tanıyorum. Herhangi biri değilim.

- Kaybedersem onursal başkan olmam. İlerde Aziz Bey olarak anılmak isterim. Onursal başkanlığa gerek yok.

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