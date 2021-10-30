Aziz Vasil Katedrali önünde "cinsel içerikli pozlar" veren çift, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Moskova'da bir mahkeme, blogger bir çifti Kızıl Meydan'daki Aziz Vasil Katedrali yakınlarında cinsel içerikli fotoğraflar çektirdikleri gerekçesiyle yaklaşık 1 sene hapis cezasına çarptırdı.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden Tacikistan'da doğan ve şaka videolarıyla ünlenen Ruslan Bobiyev'le kız arkadaşı Anastasya Çistova'nın Kızıl Meydan'da çektirdiği fotoğraflar tartışma konusu olmuştu. TASS'a göre fotoğraflarda Çistova, Bobiyev'e "oral seks yapıyormuş taklidi yapıyordu".

Yetkililer ilk olarak çifti 10 günlüğüne gözaltına almış ve 5 bin ruble para cezası vermişti. Bobiyev daha sonra Tacikistan'a sınır dışı edildi.

Cuma günü mahkeme, Bobiyev ve Çistova'yı "dini hislere hakaret etmek"ten suçlu bulup 10 ay hapis cezasına çarptırdı.