Aziz Sancar,Nobel kimya Ödülü replikasını Artukulu Üniversitesi'ne bağışladı



İSTANBUL,(DHA) 2015 yılında aldığı Nobel Kimya Ödülü ile Türkiye\'yi gururlandıran bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar aldığı 3 replika ödülden birini Mardin Artuklu Üniversitesi\'ne bağışladı. Törene katılamayan Sancar katılımcılara, gönderdiği video mesaj ile seslendi. Sancar, “Ben bu ödülü alarak ülkemin çocuklarına ilham ve \'Biz de yaparız\' cesareti verdim\" dedi.



Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) ve Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) tarafından \'Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü Replika Takdim Töreni düzenlendi. Tören Nebil Özgentürk\'ün yazıp yönettiği kısa filmin gösterilmesiyle başladı. 2015 yılında İsveçli Tomas Lindahl ve ABD\'li Paul Modrich ile birlikte DNA onarımının mekaniksel çalışması üzerine yaptığı çalışmalarla kazandığı ödülün orjinalini Anıtkabir\'e bağışlayan Sancar, düzenlenen törenle kendisine verilen 3 replika ödülden birini Mardin Artuklu Üniversitesi\'ne bağışladı. “Nobel almak da güzel, Mardin Savur\'da doktorluk yapmak da güzel\" sözleri ile Mardinlilerin gönlünde taht kuran Sancar, geceye çalışmalarından dolayı katılamadığını belirterek; kısa bir video ile teşekkür etti. Sancar, 2019 sonunda Amerika\'ya ikinci bir Türk Evi daha açılacağını da müjdeledi.



Törende konuşan MAREV Genel Başkanı Av. Haluk Eldem, “Aziz Sancar eğlenceye düşkün olmayan ve özel herhangi bir hayatı olmayan; tüm hayatını insana ve bilimsel araştırmalara veren çok değerli hemşerimizdir. Aziz hoca orjinal nobel madalyasını ve sertifikasını Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir törenle her fırsatta sözünü ettiği ve bağlılığını yinelediği Mustafa kemal Atatürk\'e yani Anıtkabir\'e hediye etti\' diye konuştu.





“BU ÖDÜL BAŞKA SANCAR\'LARIN YETİŞMESİNE VESİLE OLACAK\"



MARSEV Genel Başkanı Kemal Nehrozoğlu ise “Aziz Sancar hocamızın Nobel ödülünü aldıktan sonra sergilediği asil duruş; alçakgönüllük, bilgelik, vizyon, yurt sevgisi ve yardımseverlik içeriyor. Zaten replikalarını nerelere verdiğine bakarsak buralarda bu asil duruşun izlerini görürüz Sancar, ödülün aslını aziz Atatürk\'e hediye etmiştir. Bir diğerini ise Mardin artık Üniversitesi\'ne verdi. Böylece Mardin\'e ve Mardinlilere olan sevgisini, bağlılığını, eğitime verdiği önemi, gençlerin daha yetişmesi konusundaki duyarlılığını ortaya koymuştur. Bu vesileyle Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça\'nın nezdinde Sancar\'ı bir kez daha kutluyorum. Bu ödül ile Artuklu Üniversitesi\'nde okuyacak gençlerimiz daha yüksek motivasyona sahip olacak, kendilerine daha yüksek hedefler koyacak ve umuyorum ki bu ödül başka Sancarların yetişmesine vesile olacak\" diye konuştu



Ödül töreni replika ödülünün teslim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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