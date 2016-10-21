Aziz Sancar'ın ABD'deki Türk evini genişletme projesinde pürüz

Nobelli Türk bilim insanı Aziz Sancar’ın kendi imkanlarıyla kurduğu ‘Türk Evi’ni ödül parasıyla genişletme isteği bölgedeki Amerikalılara takıldı. Belediye’de yapılan oturumda Gwen Sancar Amerikalılara eşinin hedeflerini anlattı.

Sancar, yıllar önce henüz öğrenciyken ABD'nin Texas eyaletine gelmişti. ABD'ye uyum sağlamakta büyük zorluklar yaşadı. O günleri hiç unutmadı. Yıllar içinde ABD'de Türkiye'nin ödüllü profesörü oldu. Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Biyofizik bölümünde çalışmalarını sürdürürken 2008 yılında kendi birikimi olan 1 milyon dolar ile Chapel Hill kasabasında bir ev satın aldı. Buraya Carolina Türk Evi adını verdi. Amerikalı eşi Gwen ile birlikte ABD'ye doktora için gelen Türk öğrenciler kendi yaşadığı zorlukları yaşamasın diye evini o çocuklara açtı ve burayı hem yurt hem de kültür merkezi olarak kullanmaya başladı. Sözcü'nün haberine göre, Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet portrelerinin asılı olduğu 260 metrekarelik evde her zaman bir Türk bayrağı dalgalandı. İlgi duyan Amerikalılar için bir de Türkçe eğitim kursu açıldı.

Trafiği bahane ettiler!

Yıllardır hiç boş kalmayan Türk Evi'nin kaderi Aziz Sancar'ın Nobel ödülü kazanmasıyla birlikte değişti. Sancar 325 bin dolarlık Nobel Ödülü'nü tamamen Türk Evi için harcamaya karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek sözüyle daha geniş bir Türk Evi inşa edilmesi için arayış başladı. Sonunda aynı bölgede 8 bin 100 metrekarelik bir arazi bulundu. Belediyeye Velma Road üzerinde bulunan bu araziye çok daha geniş bir konuk evi ve kültür merkezi inşa edilmesi için başvuru yapıldı. Ancak Vatan’dan Uğur Koçbaş’ın haberine göre; beklenmedik bir engelle karşılaşıldı. Bölgede yaşayan Amerikalılar'ın üzerinde Türk bayrağı dalgalanan bu denli büyük bir Türk Evi yapılmasına ‘çok trafik olur' bahanesiyle karşı çıktıkları ve izin verilmemesi için belediyeye başvurdukları ortaya çıktı.

"ABD’i tanıyoruz"

Bunun üzerine Chapel Hill Belediye Meclisi toplandı. Tarafların projeye yönelik görüşlerini dinledi. Türk Evi adına savunmayı Aziz Sancar'ın eşi Gwen Sancar yaptı. Sancar, ‘260 metrekarelik bir evde sınırlı imkanlarla faydalı işler yapmaya çalışıyoruz. ABD'ye yeni gelen öğrencilere sunabileceğimiz imkanlar çok kısıtlı kalıyor. Ayrıca kültür etkinliklerimiz için de yerimiz dar. Bu öğrencilere ABD'de nasıl yaşayabileceklerini öğretmek istiyoruz. Burayı tanımalarına yardımcı oluyoruz' dedi. Sancar'ın ABD'li eşinin verdiği ılımlı mesajlar ve Aziz Sancar'ın Nobel kazanan bir bilim insanı olması bölgedeki Amerikalılar'ı da rahatlattı. ‘İki tarafın da kazanacağı bir çözüm üzerinde uzlaşabiliriz' diyerek toplantıda anlaşma sinyali verildi.

"Türkiye'yi öğreniyorlar"

Sancar'ın eşi ile kurduğu ‘Aziz&Gwen Sancar Vakfı' bünyesinde 2008'de açtığı Türk Evi'nde kütüphane, konferans ve sinema salonu bulunuyor. Milli ve dini bayramlar evin bahçesinde bölgede yaşayan Türkler'in katılımıyla kutlanıyor. Sancar'ın ABD'li öğrencileri de sık sık hocalarını bu evde ziyaret ediyor. Türk kültürünü tanıma fırsatı buluyor.

1946 yılında Mardin'in Savur ilçesinde sekiz kardeşin yedincisi olarak dünyaya gelen, ilk ve ortaokulu Savur'da, liseyi Mardin'de okuyan ve 2005 yılında dünyanın en prestijli kuruluşlarından Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen Prof. Aziz Sancar geçen yıl Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülmüştü.