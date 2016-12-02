Aziz Sancar, hangi Türk bilim adamlarının Nobel ödülü almasını bekliyor?

ABD’de bulunan North Carolina Üniversitesi’nde görev yapan Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar, “Yurt dışında genetik ve biyoloji alanında araştırma yapan, çok iyi araştırmacılarımız var. Onların da gelecek yıllarda Nobel ödülü almalarını bekliyorum. Ben laboratuvarımda hep Türk öğrencilerle çalışıyorum. Mesela Nuri Öztürk, Halil Kavaklı çok önemli çalışmalar yaptılar, çok başarılılar. Nuri geçen hafta Cumhurbaşkanlığı’ndan bir teşvik ödülünü almış. Çok mütevazılar, görüştüğümüzde söylemediler bile” diyerek iki Türk bilim adamına işaret etti.

Daha önce Aziz Sancar’ın laboratuvarında çalışan Doç. Dr. Halil Kavaklı ve Doç. Dr. Nuri Öztürk şu an Türkiye'deki üniversitelerde araştırmalarını sürdürmekteler.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı olan Doç. Dr. Halil Kavaklı, altı çocuklu bir ailenin çocuğu. Hücrelere ilgisi olduğundan ilk tercihi olan ODTÜ Biyoloji’den mezun oldu. Doktorasını Washington Devlet Üniversitesi’nde hücre biyolojisi üzerinde yapan Kavaklı, beş yıl Aziz Sancar’ın laboratuvarında çalıştı.