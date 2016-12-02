T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Aziz Sancar, hangi Türk bilim adamlarının Nobel ödülü almasını bekliyor?

İki bilim adamı da, daha önce Aziz Sancar'ın laboratuvarında çalıştı

02 Aralık 2016 19:28

ABD’de bulunan North Carolina Üniversitesi’nde görev yapan Nobel ödüllü Prof. Aziz Sancar, “Yurt dışında genetik ve biyoloji alanında araştırma yapan, çok iyi araştırmacılarımız var. Onların da gelecek yıllarda Nobel ödülü almalarını bekliyorum. Ben laboratuvarımda hep Türk öğrencilerle çalışıyorum. Mesela Nuri Öztürk, Halil Kavaklı çok önemli çalışmalar yaptılar, çok başarılılar. Nuri geçen hafta Cumhurbaşkanlığı’ndan bir teşvik ödülünü almış. Çok mütevazılar, görüştüğümüzde söylemediler bile” diyerek iki Türk bilim adamına işaret etti. 

Daha önce Aziz Sancar’ın laboratuvarında çalışan Doç. Dr. Halil Kavaklı ve Doç. Dr. Nuri Öztürk şu an Türkiye'deki üniversitelerde araştırmalarını sürdürmekteler.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı olan Doç. Dr. Halil Kavaklı, altı çocuklu bir ailenin çocuğu. Hücrelere ilgisi olduğundan ilk tercihi olan ODTÜ Biyoloji’den mezun oldu. Doktorasını Washington Devlet Üniversitesi’nde hücre biyolojisi üzerinde yapan Kavaklı, beş yıl Aziz Sancar’ın laboratuvarında çalıştı.

ETİKETLER

Aziz SancarNobel ÖdülüTürkbilimadamı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24