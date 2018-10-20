Aziz Sancar : Bilimde o seviyelere ulaşırsak Aziz Sancar'a bu kadar ilgi olmaz

Gökhan Artan/Buhara DHA-BUHARA Devlet Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı alan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, “Umarım Türk dünyasında bir birlik olur ve Türk dünyası bilim alanında Batı ile yarışacak bir duruma kısa zamanda, ben hayattayken gelir ” dedi.

3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Özbekistan’ın tarihi kenti Buhara’da başladı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Buhara Üniversitesi ve Turkish Studies Dergisi tarafından organize edilen kongreye TBMM Başkanvekili Prof.Dr. Mustafa Şentop, Türkiye’den bazı milletvekilleri ile belediye başkanları, Nobel ödüllü bilim insanı Prof.Dr.Aziz Sancar’ın yanı sıra Türkiye, Özbekistan, Güney Kore, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, KKTC, Makedonya ve Almanya’dan 400 akademisyen katıldı. Kongrede 8 alt sempozyumda 348 bildiri sunulurken kongreye onur konuğu olarak yer alan Prof.Dr. Aziz Sancar’a Buhara Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi.

“500 YILDIR TEMEL BİLİMLERE KATKIMIZ OLMADI”

Kongrenin açılış konuşmasında temel bilimlerin önemine vurgu yapan Prof.Dr.Aziz Sancar, “Kırgızistan’da da konferans verdim. Temel bilimlerin önemini vurguladım. Konuşmamdan sonra bir sosyoloji doktorası yapan Uygur Kızımız geldi ve \'Ben size katılmıyorum.Temel bilimler kadar sosyal bilimler de lazım’ dedi.Ona hak veriyorum. Sosyal bilimler önemli. Devletin yönetilmesi ve milli değerlerin korunması, yükseltilmesi, temel bilimlere yön verme bakımından sosyal bilimler önemlidir. Ben de bunu kabul ediyorum. Ama şu da bir gerçektir ki Türk dünyasında son 500 yıldır temel bilimlere, bilimsel gelişmelere, katkımız olmamıştır. Bu bütün Türk dünyası için büyük bir sorun olmuştur. 2 ay önce Kanada’ya gitmiştim.Orada Kanada televizyonunu izledim. Dünyadaki hava durumunu gösteriyordu. Kuzey Amerika, Avrupa, Rusya’yı gösterdi. Sonra Çin’e ve Avustralya’ya geçti. Güney Amerika, Ortadoğu ve Türk dünyası bu hava durumunda hava haberinde yoktu. Ben bundan şunu çıkardım bu saydığım ülkeler Kanadalılar ve Batılılar için adamdan sayılmıyor. Onlar için önemli değiliz. Onlar için önemli olmak onlara kendimizi kabul ettirmek için bilim yapmamız lazım” dedi.

“BİLİMDE O SEVİYELERE ULAŞIRSAK AZİZ SANCAR\'A BU KADAR İLGİ OLMAZ”

Prof. Dr. Aziz Sancar, Batılılar ile yarışmak için temel bilim yapılmasının gerekliğini söyledi . Sancar, \"Onlar kadar katkı yapmamız lazım. Eğer böyle yaparsak eğer bilimde o seviyeye ulaşırsak o zaman inşallah Aziz Sancar’a bu kadar ilgi olmaz. Eğer bunun çözümünü bilseydim söylerdim.Bu sorunu, bu problemi nasıl çözerim, nasıl çözeriz cumhurbaşkanımıza Türk dünyası insanlarına anlatırdım.Ben çözümü bilmiyorum ama şunu biliyorum temel bilim yapmamız lazım.Temel bilimde dünya ile yarışmamız lazım.Temel bilime büyük yatırım yapmamız lazım. Buna kalpten inanıyorum bunu cumhurbaşkanımıza da söyledim. Umarım Türk dünyasında bir birlik olur ve Türk dünyası bilim alanında batı ile yarışacak bir duruma kısa zamanda ben hayattayken gelir. Allahtan bütün Türk dünyasına başarılar diliyorum” diy ekonuştu.

“KUCAKLAŞMA İLİŞKİLERİN ÖNÜNÜ AÇTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev arasındaki kişisel dostluğun, arkadaşlığın Özbekistan-Türkiye ilişkilerini çok kısa bir zamanda yeniden bir hareket ve ivme kazandırdığını ifade eden kongrenin onursal başkanı da olan TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop de, “Türkiye-Özbekistan ilişkileri uzun yıllar birbirine hasret iki kardeşin hasretlikten sonra buluşması,kucaklaşması gibi bir heyecanla ilerliyor. Yüzyıllar boyunca süren hasretlik Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kucaklaşması ile sona ermiş bundan sonra ilişkilerimizin güçlenmesinin önü açılmıştır. Resmi temaslarımda da ifade ettim bir yerlerden başlamak gerekiyor. Bunlardan en önemlisi Özbekistan üniversiteleri ile Türkiye üniversiteleri arasındaki ilişkileri güçlendirilmesi, mümkün olursa Özbekistan’da bazı üniversitelerimizin kampüsler açması. Yine benzer bir şekilde lise düzeyinde de bir takım eğitim kurumlarının burada çalışmalara başlaması mümkün olacaktır” diye konuştu.

“SEMPOZYUM İÇİN CEBİNDEN 120 BİN TL VERDİ”

Kongrede Düzenleme Kurulu Başkanı olan Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Dursun Erdem, “Sempozyumun üçüncüsünü Buhara’da yapıyoruz.Sosyal bilim alanında gördüğümüz eksik şuydu; mekanlar şehirler bizim çalışmamızda önemli yer tutuyor ancak buraları bir kez dahi görmemişiz. Kudüs’te de sempozyumu yaparken Kudüs üzerinde yıllardır çalışıp Kudüs’ü bir kez dahi görmeyen arkadaşlarımız olmuştu.Kendi tarihimizi,edebiyatımızı,sosyolojimizi ve sanatımızı artık kendi içimizden çıkan bilim insanları ile öğrenmeliyiz. Bu sempozyum çok zor şartlar altında oluştu. Birçok kurum ve kuruluştan destek aldık. Sempozyumumuzun düzenleme başkanlarından Milli Eğitim Bakanlığı Müşavir’i Necip Fazıl Kurt kendisi cebinden 120 bin lira’yı çıkarıp sempozyuma katkı sağladı. O faturaları ömür boyu saklayacağım.Prof.Dr. Mustafa Şentop hocamız da sempozyumumuzun önünü açan mimarı olmuştur” şeklinde konuştu.